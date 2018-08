Danskere om kontantløst samfund: - Det er at tage folks frihed

Danmark bør være kontantløs inden 2025.

Det mener Jyske Banks direktør, Anders Dam, som kom med det omstridte forslag i en kronik i Jyllands-Posten tirsdag.

Ifølge ham vil en afskaffelse af kontanter sænke omfanget af narkokriminalitet, social bedrageri, sort arbejde og helt stoppe bankrøverier.



Men det kunne tyde på, at Danmark helt af sig selv er på vej mod et samfund, hvor man slet ikke bruger kontanter.

Danske Bank oplyser eksempelvis, at antallet af kontanthævninger i deres hæveautomater næsten er halveret i løbet af fem år. Mens der i 2012 var 33 millioner kontanthævninger, så var det tal i 2017 faldet til knap 19 millioner.

Ifølge en rapport fra Danske Bank ser der ikke ud til, at tendensen vender.

For svært uden kontanter

Selvom antallet af kontanthævninger er rekordlav i Danmark, er det ikke alle danskere, der er klar til at slippe de krøllede sedler.

Ekstra Bladet tog ud til Danske Banks hæveautomat på Christianshavns Torv, der er en af Danmarks mest brugte hæveautomater. Her spurgte vi danskerne, hvad de synes om Jyske Bank-direktørens forslag om et kontantløst Danmark i 2025.

Jonas Kirkesø Kaas har hævet kontanter til at handle ind for og til at købe et par joints på Christiania. Han hæver kontanter tre gange om ugen. Foto: Olivia Loftlund

Jonas Kirkesø Kaas, 18 år, læser HF

- Det er at tage folks frihed. Folk skal selv kunne vælge, hvad de vil betale med. Jeg synes egentlig, det er lidt latterligt.

- Hvis der ikke var nogen kontanter, ville det forhindre mig i at spare op. Jeg magter ikke at have flere konti. Jeg bruger kontanter nærmest hver dag. Jeg kan godt lide at have penge på min konto, men jeg bruger kontanter til at lægge penge til side, hvis jeg skal spare op til noget. Ellers kommer jeg til at bruge pengene fra min konto op. Det ville være irriterende hele tiden at skulle bruge mit dankort eller MobilePay.

Ginie Kastrup hæver kontanter flere gange om ugen af princip. Ginie Foto: Olivia Loftlund

Ginie Kastrup, 55 år, social og sundhedsassistent

- Jeg synes, det er en rigtig dårlig idé med et kontantløst samfund. Det gør jeg virkelig. Det giver bankerne en utrolig magt over folk. Og pengene kan bare forsvinde fra den ene dag til den anden. Det er at styre folk på en rigtig ubehagelig måde. Og så hvidvasker de selv for flere milliarder. Det kan jeg jo ikke tage seriøst. Hvad er det for noget. Det er en ubehagelig magt, bankerne har fået.

- Det ville gøre det besværligt, hvis jeg for eksempel skal handle for min nabo, som er en ældre gammel dame, der slet ikke kan finde ud af at bruge det ene eller det andet. Hun ville ikke kunne give mig kontanter med. Så skal hun give mig sit kort og tro på, at jeg kun tager det, hun har brug for. I stedet for at give mig 100 kroner, skal hun give mig sit kort og sine oplysninger.

Johnny Dan Henriksen hæver kontanter et par gange om måneden. Denne gang vidste han ikke, hvad pengene skulle bruges på. Foto: Olivia Loftlund

Johnny Dan Henriksen, 67 år, pensionist

- Man skal tænke sig rigtig godt om, inden man indfører kontantløst samfund. Men i det daglige kunne det egentlig passe mig ganske storartet ikke altid skulle sørge for at have kontanter på mig. Det ville være nemmere, hvis man kunne slippe for det, og hvis alle havde en mobiltelefon. Så kunne man bare betale på den måde. Men som det er nu, kan jeg ikke lide ikke at have kontanter på mig.

- Jeg kan nogle gange havne et sted, når jeg er på cykeltur, hvor jeg er meget tørstig og vil have en cola, hvor de ikke tager kort. Så jeg hæver kontanter for at være på den sikre side.

Lizzi Spangaard Hutchinson hæver over i supermarkeder to gange om ugen. Denne gang var kontanthævningen til hendes datter. Foto: Olivia Loftlund

Lizzi Spangaard Hutchinson, 75, pensionist

- Jeg vil foretrække at beholde kontanter, men jeg ville ikke blive meget oprørt, hvis de blev afskaffet. Det er praktisk, at man kan hæve penge i visse situationer. Som hvis jeg skylder nogen penge, og vedkommende ikke har MobilePay. Så skal jeg jo lave en bankoverførsel. Det synes jeg er besværligt i forhold til bare at stikke nogen 200 kroner.

Sebastian Egelund hæver kontanter hver anden måned. I dag skulle han ikke hæve nogen penge. Han fulgtes med en ven, der skulle hæve. Foto: Olivia Loftlund

Sebastian Egelund, 22 år, læser HF

- Det er ikke afgørende for mig. Jeg bruger selv kontanter en sjælden gang imellem. Jeg har hørt alle argumenterne for, hvorfor det er en god idé i forhold til af mindske kriminalitet. På det plan lyder det meget fornuftigt.

- Men et kontantløst samfund ville betyde, at andre goder ville blive glemt. Der er en værdi i at have de fysiske sedler og mønter. At man kan gå på gaden og købe et eller andet. Eller hvis nogen har brug for hjælp, så kan man give dem kontanter. Det ville for eksempel være svært at give en tigger penge. Man kunne måske gøre noget andet, som at købe dem mad i stedet.