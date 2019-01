Danskere opgiver konkurrence: Kun én ting tæller

Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen ligger stadigvæk nummer ét i det hårde ræs over Atlanten, men fokus ligger et helt andet sted

Robåden med de to danskere Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen ligger stadigvæk forrest i kategorien for par i Talisker Whisky Challenge, men danskerne tænker ikke længere på at vinde.

Med cirka 1800 kilometer til mål har båden 'Whale of a Time', der roes af to britiske kvinder, næsten lagt sig op på siden af danskerne.

- Vi er ligeglade med, hvad der sker med konkurrenterne. Vi kan ikke gøre noget ved, hvis der er nogen, der ligger i mere gunstige vejrforhold end os. Vores primære mål nu er at komme sikkert hjem til gode venner og have givet den alt, hvad vi kunne, siger Mads Vangsø, da Ekstra Bladet taler med ham gennem en satellit-telefon.

Sådan foregår konkurrencen I alt 28 robåde deltager i konkurrencen 'Talisker Whisky Atlantic Chellenge', som begynder på La Gomera og og slutter ved målstregen godt 5000 kilometer tværs over Atlanten på Antigua i Caribien. Hvert hold dyster mod andre hold med tilsvarende antal roere. Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen, der stiller op som 'The Wolfpack Gym powered by Garmin' kæmper således mod fire andre 'par' i deres kategori. Man kan være 1-5 deltagere på et hold. Du kan løbet igennem se stillingen på linket her og følge danskerne i billeder her. Vis mere Luk

Det sidste døgn har danskerne roet i konstant uvejr med massiv blæst og voldsom regn, og det er hårdt for moralen, fortæller danskerne.

- Men vi er skide gode til at løfte hinanden. Vi kan se målet forude, og det har givet os fornyede kræfter. Vi roer, som havde vi stjålet den her robåd, siger Mads Vangsø

Tirsdag ramte de en milepæl, da der nu er under 1000 sømil til mål. Se hvordan danskerne fejrede det i videoen over artiklen.

Netop nedtællingen til at ramme land har givet danskerne ekstra kræfter.

- Nu kan jeg nærmest mærke krammet fra min datter, siger Mads Vangsø.