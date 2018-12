Danskere på åbent hav: - Man vænner sig til at besørge i en spand på dækket af en robåd

Privatlivet er stort set ikke-eksisterende når man sejler over Atlanten i robåd, men det tager de to danske deltagere i stiv arm

I går kunne Ekstra Bladet fortælle, hvordan de to danske deltagere i Talisker Whisky Atlantic Challenge, Mads Vangsø og Lasse Wullf Hansen, var ved at ramme muren og bare glæder sig til 31. december, hvor de ifølge egne beregninger vil være halvvejs på den 5400 kilometer lange tur over Atlanten.

Den fysiske slitage begynder nemlig at sætte sine spor, men de to danske deltagere er til gengæld ikke ved at blive trætte af hinandens selskab, selvom der ikke er meget privatliv på en lille robåd langt ude på havet.

- De første par gange man er vidne til, at den anden skal på toilettet på en lille blå spand midt på dækket på en lille robåd, der er det måske sat lidt på spidsen i forhold til privatliv, men man vænner sig lynhurtigt til det, fortæller Lasse Wulff Hansen til Ekstra Bladet.

Sådan foregår konkurrencen Der deltager i alt 27 robåde i konkurrencen, som begynder på La Gomera og og slutter ved målstregen godt 5000 kilometer tværs over Atlanten på Antigua i Caribien. Hvert hold dyster mod andre hold med tilsvarende antal roere. Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen kæmper således mod fire andre 'par' i deres kategori. Man kan være 1-5 deltagere på et hold. Du kan altid se stillingen på linket her. Vis mere Luk

Men bortset fra, at man får tilskuer til sit toiletbesøg, så er det faktisk muligt at give hinanden en lille smule privatliv på den lille robåd.

- Vi har fire-fem kvadratmeter at bevæge os på, så det er selvfølgelig begrænset hvad man kan gøre.

- Men når den ene lige skal ringe hjem og gerne vil have samtalen for sig selv, så tager min lige noget musik i ørerne.

Artiklen fortsætter under billederne.

Lasse Wullf Hansen og Mads Vangsø har i dag tilsendt disse billeder, der viser hvad en rotur over Atlanten gør ved hænder og fødder. 'Lidt billeder af hænder og fødder. De er jo egentligt meget pæne, hvis man tænker på, hvor mange prygl de får', skriver Lasse Wullf Hansen om billederne.

Turen er beregnet til at vare 45 dage, men det danske makkerpar regner som sagt med at kunne gennemføre den en uge hurtigere end det.

Når de går i land, kunne man nemt forestille sig, at de havde fået nok af hinanden for det næste lange stykke tid, men det tror Lasse Wullf Hansen ikke kommer til at ske.

- Nej, vi bliver sammen på Antigua en uges tid, og vi rejser også hjem sammen.

- Vi tager ud sammen, og vi rejser hjem sammen. Det tror jeg er vigtigt for os begge to, lyder det.