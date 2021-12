Danskere raser: 'EN SKANDALE'

Flere danskere har skiftet NemID ud med MitID, men man skal kigge langt for at finde en, der er glad for den nye løsning

De fleste danskere har fået beskeden i e-boks fra Digitaliseringsstyrelsen.

MitID afløser NemID, og det er tid til, at du skifter.

Flere har allerede gjort det, men det lader ikke til at være en gnidningsfri overgang.

Ekstra Bladet har modtaget flere henvendelser fra borgere, der skriver, at det nye MitID ikke virker i flere forskellige sammenhænge, og kigger man på bedømmelserne på Trustpilot, så er billedet det samme.

Kun dårlige anmeldelser

Alene i december er der kommet 38 anmeldelser af MitID. Samtlige bedømmelser er på én stjerne ud af fem, hvilket er det laveste man kan give som bedømmelse. Flere skriver, at de ville give nul stjerner eller minus, hvis de kunne.

'Elendigt i forhold til NemID - Typisk at skulle fixe noget som ikke fejlede noget - Tillykke - i har lavet et problem ved at løse et problem der ikke eksisterede, skriver Jacob Sandholm.

'Det virker simpelthen ikke, og da min bank, kontakt til det offentlige etc. er flyttet over i et digitalt format, som man kun kan få adgang til via MitID, så er det et kæmpe problem. Det er intet mindre end en skandale, at man ikke kan få adgang til vitale services, skriver brugeren Simon.

Sådan fortsætter kommentarerne. Flere skriver, at de ikke kan få adgang til netbank, og mange skriver, at det går langsomt, og at de bliver mødt med fejlmeddelelser, når de forsøger at bruge MitID.

'Kan kun tilslutte mig alle de andre negative anmeldelser. Det er simpelthen en useriøs ledelse. EN SKANDALE. Nemid virkede super, fortryder virkelig at jeg skiftede, skriver 'gulogulo'.

Styrelse: Kræver tilvænning

Ekstra Bladet har i flere omgange forsøgt at foreholde kritikken for Digitaliseringsstyrelsen.

Vi har forsøgt at få et interview, så vi kunne stille opfølgende spørgsmål, men styrelsen har i stedet valgt at give et skriftligt svar på kritikken via mail.

'Vi er bevidste om, at det for nogle kan være en udfordring og kræve tilvænning at gå fra det nu velkendte NemID til MitID. Det samme så vi dengang NemID først blev udrullet, men borgerne tog heldigvis hurtigt NemID til sig, og vi håber, at borgerne vil blive lige så glade for MitID, som de har været for NemID,' skriver de.

De oplyser desuden, at der vil være en overgangsperiode fra oktober 2021 til sommeren 2022, hvor det er vigtigt, at borgere beholder sit NemID, idet der vil være 'steder og situationer, hvor man skal bruge NemID,' indtil det udfases til sommer.

'Er man migreret til MitID og oplever udfordringer, kan man få support hos MitID-supporten på telefon 33 98 00 10,' afslutter Digitaliseringsstyrelsen i mailen.