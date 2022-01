Danskere raser: Nu indrømmer de

Digitaliseringsstyrelsen indrømmer, at det er forvirrende for borgere at skulle anvende både NemID og MitID, fordi sidstnævnte stadig ikke virker i mange situationer. Her er forklaringen

Flere borgere klager over, at det nye MitID i adskillige sammenhænge ikke virker. For nylig oplyste Digitaliseringsstyrelsen til Ekstra Bladet, at der er situationer, hvor MitID endnu ikke kan bruges.

Sådan risikerer det at være helt frem til sommeren.

Det er noget, der generer mange af dem, der allerede har skiftet til MitID.

Ekstra Bladet har nu talt med Digitaliseringsstyrelsen om den kritik, som overgangsfasen har medført.

Styrelsen erkender, at det er forvirrende, at MitID ikke virker til alt det, man plejer at bruge NemID til. Hvis det var en mulighed, havde man skiftet det hele på én gang for at gøre det nemt for alle, lyder det.

Men det er ikke muligt, fordi flere borgere fortsat kun bruger NemID, og fordi flere private tjenester endnu ikke tilbyder brug af MitID, oplyser Digitaliseringsstyrelsen.

Styrelsen kan ikke oplyse, hvilke selskaber der endnu ikke tilbyder brug af den nye id-løsning, men det kan eksempelvis være de private banker.

Alle offentlige tjenester tilbyder nu MitID, men det er op til de enkelte private tjenester, om de vil bruge det.

Bankerne har dog i samarbejde med Finans Danmark tilkendegivet, at man vil gøre brug af MitID, oplyser Digitaliseringsstyrelsen. Det betyder dog ikke, at det er sket allerede nu.

Det er nemlig ikke muligt at tvinge bankerne til at skifte med det samme. Derfor har de fået frem til sommeren 2022. Det betyder, at det på nuværende tidspunkt er op til de enkelte banker, om de prioriterer at tilbyde den nye løsning til eksempelvis netbank med det samme eller ej, lyder det fra styrelsen.

Sagen kort: NemID bliver lagt i graven og erstattes af MitID MitID blev introduceret i oktober 2021.

Valgfrihed - bare ikke med bankerne

Hvis du allerede har skiftet til MitID, er du ikke tvunget til at bruge det endnu - i hvert fald ikke helt.

Nu bliver det igen lidt forvirrende. Så hold fast.

Du kan fortsat bruge det gamle NemID, indtil det udfases til sommer - på nær når det gælder de banker, der allerede har skiftet til MitID.

Hos de banker, der allerede er gået over til MitID, er du tvunget til at bruge den nye løsning. Det skyldes, ifølge Digitaliseringsstyrelsen, at bankerne spiller en stor rolle i overgangen til MitID.

Bankerne har et ansvar for, at danskerne skifter til MitID, og derved får man langsomt tvunget folk til at skifte, lyder det fra styrelsen.

De erkender, at det er en svær opgave at kommunikere simpelt og effektivt om noget, der i virkeligheden er forvirrende for mange. De mener dog, at de har gjort deres bedste for at kommunikere budskabet om, at borgerne skal beholde det gamle id frem til 2022 - blandt andet gennem kampagner og på sociale medier.

Styrelsen understreger, at der ikke er nogen, der bliver lukket ude fra noget. Uanset om man bruger NemID eller har oprettet et MitID, kan man logge ind på alle tjenester på den ene eller anden måde, lyder det.