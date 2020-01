Danskere river mundbind af hylderne

Mundbind eller ansigtsmasker er blevet så efterspurgte de seneste par dage, at landets største leverandør til apoteker er løbet tør.

Det oplyser virksomheden Nomeco - som ifølge dem selv er 'Danmarks største lægemiddelgrossist' - efter at den kinesiske coronavirus nu har spredt sig til Frankrig.

'Der har været en stigende efterspørgsel de seneste par dage, og lige nu er vi løbet tør', oplyser Nomeco til Ekstra Bladet.

Leverandøren af lægemidler forventer dog at få nye mundbind hjem i løbet af næste uge, og betegner situationen som 'helt normal'.

Det er mundbind som disse, apotekerne sælger. Foto: Stine Tidsvilde.

Apoteker har udsolgt

Alligevel er der dog danskere, som går forgæves på en række apoteker, hvis de vil købe mundbind til brug herhjemme eller på rejser til Asien.

Det viser Ekstra Bladets rundringning til en række apoteker fordelt i hele landet.

På Holte Apotek i Nordsjælland melder man om udsolgt af mundbind, mens Lyngby Svane Apotekt sælger flere end normalt. I Aarhus er der lørdag eftermiddag også udsolgt af mundbind på Løve Apotek i midtbyen.

Umiddelbart kommer efterspørgslen fra danskere, som skal ud at rejse, lyder det fra apotekerne, som altså lige nu ikke kan bestille nye bind hjem fra leverandøren.

Flere danskere efterspørger mundbind de seneste par dage. Foto: Stine Tidsvilde.

På Steno Apotek på Vesterbro i København har de også solgt mange flere mundbind end normalt, men her er køberne hovedsageligt asiater.

To apoteker i henholdsvis Aalborg og Kolding fortæller modsat, at de ikke sælger flere mundbind end normalt.

Sådan skal danskere forholde sig til dødelig virus

Unødvendige mundbind

Smitten af coronavirusset var i begyndelsen centreret omkring byen Wuhan i det centrale Kina, men siden har det spredt sig til flere lande som Thailand, Vietnam, Singapore, Japan, Sydkorea, Taiwan, Nepal, USA, Australien og Frankrig.

Minimum 1200 personer har fået lungebetændelse forårsaget af virusset, og over 40 mennesker har mistet livet.

Det er dog ikke mundbindene, som skal redde rejsende danskere med frygt for coronavirusset, oplyser overlæge og afdelingschef Tyra Grove Krause ved Statens Serum Institut.

- Mundbind eller ansigtsmaske er ikke nødvendigt. Der er intet, der tyder på, at det (mundbind, red.) reelt har en effekt på smittespredningen, siger Tyra Grove Krause.

Overlægen understreger, at der ikke er nogen grund til at frygte virusset generelt på rejser.

Hun fortæller videre, at hverken WHO eller sundhedsmyndighederne i Danmark anbefaler, at borgere bærer maske for eksempel ved rejse i forbindelse med det konkrete udbrud.

Se også: Endnu en smittet med dødelig virus i USA

Ifølge overlægen er der meget begrænset evidens for virkningen af mundbind.

Virusset forekommer i pattedyr og fugle, ligesom det var tilfældet med typerne sars og mers, der dukkede op i Kina i henholdsvis 2002 og 2012.

Sars kom fra desmerkatte, som sandsynligvis blev smittet via flagermus, mens mers findes blandt dromedarer.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er det for tidligt at klassificere udbruddet af coronavirus som en international sundhedskrise.

WHO har dog sendt direktiver til hospitaler over hele verden for at beskytte mod virusset.

Kina vil bygge virushospital i Wuhan på kun ti dage