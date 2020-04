Danskere skal ud af Brasilien NU

- Vi slipper jer ikke. Vi skal nok blive ved med at arbejde for at få jer ud. I skal nok komme hjem, siger Udenrigsministeriets direktør for organisation og borgerservice

Udenrigsministeriets direktør for organisation og borgerservice, Erik Brøgger, fortæller på et pressemøde om corona, at 1800 danske statsborgere har bedt om hjælp til at komme hjem til Danmark fra et sted i verden.

- Dem, der rejser rundt, i Brasilien skal hjem nu, siger Erik Brøgger

- I Brasilien er der en klar opfordring til, at borgere skal rejse ud, mens de kan. Antallet af smittede og døde i Brasilien stiger. Hovedparten af flyselskaberne flyver ikke længere, siger direktøren.

Han nævner også Mali og New Zealand, som indsatsområder, hvorfra de danske myndigheder arbejder på at få folk ud.

I Mali er der indsat et ekstraordinært særfly, da Forsvaret sender soldater til regionen. Derfor er der mulighed for at fragte 50 europæere med ud.

- Det flyver lørdag allerede, siger direktør Erik Brøgger fra Udenrigsministeriet.

- Der bliver mulighed for at komme ud af New Zealand, og det er en klar opfordring til de danskere, der er dernede, siger Erik Brøgger.

Omkring 30 danske borgere er fortsat i Peru, selvom der er indsat fly til at hente borgere hjem.

- Vi slipper jer ikke, vi skal nok arbejde for løsninger, I sidder ud i junglen i Amazonas og andre steder. I skal nok komme hjem, siger Erik Brøgger.

