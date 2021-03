Danskere står i kø for at booke restaurantborde

Danskerne hungrer tilsyneladende efter at komme ud at spise på restaurant.

Siden planen for genåbning blev fremlagt mandag, er der booket borde på landets restauranter til mere end 30.000 gæster - alene gennem bookingsystemet DinnerBooking, der benyttes af godt 800 restauranter i Danmark.

I alt er der omkring 6800 egentlige restauranter i Danmark, viser tal fra brancheorganisationen Horesta. Derfor må bookingtallet anslås at være en del højere.

Således kan restauranterne allerede fylde ud i bookingkalenderen, når der åbnes for udendørsservering den 21. april, og når det to uger senere bliver muligt at spise indenfor i restauranter.

Og det er glædeligt, at danskerne allerede nu viser støtte til de pressede restauranter, siger Nadeem Wasi, som er medlemschef i restauranternes brancheorganisation Horesta.

- Det er glædeligt, at danskerne kommer ud og i stor stil prøver at støtte en presset branche. Vi foretrækker dog at gæsterne booker direkte gennem restauranter, for så komme pengene direkte til restauratørerne, siger han.

Han understreger, at det for restauranter lige nu handler om kroner og øre. Og de eventuelle bookinger, der er til udendørsservering, er ikke nødvendigvis gennemførlige.

Derfor havde brancheorganisationen håbet, at man med det samme kunne invitere gæsterne indenfor.

- Når du har indkøbt personale, handlet ind og gjort klar, har du også en forventning om, at der kommer kunder og omsætning. Hvis man er afhængig af vejret, er der meget risiko forbundet ved at åbne, siger Nadeem Wasi.

Det bliver med krav om coronapas, at man kan nyde et måltid på en restaurant - både indendørs og udendørs.

Noget, brancheorganisationen frygter vil skabe et tab i omsætningen, fordi det afholder de gæster, der spontant vil tage ud at spise, fra at lægge penge i branchen.