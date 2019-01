Danskere stopper 'stripshow': - De er røde over det hele

I de første mange dage var det sjovt for Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen at smide tøjet for at se, hvem der kunne fremvise de mest ømme og røde røvballer.

Nu har de to roere udsat sig selv for så meget smerte tværs over Atlanterhavet, at det ikke længere er muligt at se forskel på de to herrers bagdele.

- Det gør sindssygt ondt at sidde ned hele tiden. Vi er holdt op med at stå og vise ballerne til hinanden og sige 'se, hvor røde de er', fordi de er røde over det hele, siger Mads Vangsø, da Ekstra Bladet taler med ham efter mere end 36 dage i en robåd midt på Atlanterhavet.

I alt 28 robåde deltager i konkurrencen 'Talisker Whisky Atlantic Chellenge', som begynder på La Gomera og og slutter ved målstregen godt 5000 kilometer tværs over Atlanten på Antigua i Caribien. Hvert hold dyster mod andre hold med tilsvarende antal roere. Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen, der stiller op som 'The Wolfpack Gym powered by Garmin' kæmper således mod fire andre 'par' i deres kategori. Man kan være 1-5 deltagere på et hold. Du kan løbet igennem se stillingen på linket her og følge danskerne i billeder her.

Ifølge den tidligere radio og tv-vært er der tale om en smerte, han aldrig tidligere har oplevet.

- Når vi ikke sidder og roer, så sidder vi på hug og laver mad, og når vi ikke gør det, så ligger vi ned. Det kan bare mærkes i ballerne og knoglerne, siger Mads Vangsø.

Roerne ror hver to timer ad gangen og sover i to timer. Døgnet rundt på hele turen. Hver roer har brug for at drikke op til ti liter vand i døgnet. Havvand renses i en 'watermaker' og bliver derved til drikkevand. En roer taber sig i snit 12 kilo på turen. Flere mennesker har besteget Mount Everest end krydset et ocean i robåd. På det dybeste punkt er Atlanterhavet 8,5 kilometer dybt. Midt på Atlanten kan bølgerne blive op til seks meter høje. To sikkerhedsbåde sejler med på turen, men skal dække hele løbet. Derfor kan det i visse tilfælde tage dem en uge at nå frem til en båd i problemer.

Den ultimative slutspurt

Smerten til trods har han og Lasse Wulff Hansen fået båden i høj fart, og hvis de gode vejrforhold, som danskerne har lige nu, fortsætter, så forventer han, at de er i mål om små to uger.

- Vi har sat den i det sidste gear. Det gear, man måske gør klogt i at sætte den i fem dage før, har vi sat den i 14 dage før, og så må det bære eller briste, siger Mads Vangsø.

Så sent som onsdag aften oplevede han at gå sukkerkold og ryste over hele kroppen, og han erkender da også, at den tidlige slutspurt kan give bagslag.

- Det er et sats. Lige pludselig kan du blive slået ud. Det er der en risiko for. Men prøv at høre her, vi vil bare gerne hjem.

