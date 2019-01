Danskere tæt på hval-kollision: - Kæft den er stor, mand!

Mads Vangsø og Lasse Wullf Hansen var tæt på at padle gennem et enormt hvalkadaver på deres vej over Atlanterhavet

- Kæft, den er stor, mand!

Radioværten Mads Vangsøs begejstring er ikke til at tage fejl af, da rejsemakkeren Lasse Wullf Hansen udpeger en død hval, godt 150 meter fra deres robåd.

De to har i nu præcis en måned forsøgt at kæmpe sig tværs over Atlanterhavet ved ren muskelkraft og befinder sig for første gang i mange uger tættere på målet Antigua i Caribien end udgangspunktet på De Kanariske Øer.

Vanvidsprojekt: Sådan vil tidligere tv-vært og makker ro over Atlanten

En både fysisk og mentalt udmattende rejse, hvor antallet af møder med andre mennesker kan tælles på en hånd. Af samme årsag har oplevelsen også været stor for danskerne, de få gange det er sket.

Se klippet: Danskere i besynderligt møde midt på Atlanterhavet

Og selv mødet med en død hval gør altså indtryk, som optagelserne øverst fortæller. Det er Mads og Lasse selv, der har filmet og sendt dem via en satellittelefon, hvorfor opløsningen kan gøre det en smule svært for os herhjemme at se kadaveret.

- Vi havde faktisk direkte kurs imod det, men opdagede heldigvis i tide, at det var ret forude. Vi havde det sjovt med tanken om at være roet igennem sådan en frækkert, fortæller Lasse Wulff Hansen til Ekstra Bladet - en tanke, du kan høre ham uddybe i klippet.