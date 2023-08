Danskere trukket 4,9 milliarder i løn

Gældsstyrelsen har fået et nyt system.

Og det nye system som hedder PSRM, har bidraget til at indkræve 4,9 milliarder kroner af danskernes gæld, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Systemet virker ved, at Gældsstyrelsen kan tilbageholde en vis procentdel af skyldners løn, som dermed går til at betale af på skyldners gæld.

Det er ifølge Gældsstyrelsen det mest effektive redskab, de har, når det kommer til at inddrive offentlig gæld.

- Enhver skal svare sit. Skylder man penge til det offentlige, så skal man betale. Når Gældsstyrelsen løbende kan trække flere skyldnere i løn – i 2022 for rekordhøje to mia. kr. – så viser det, at vi er på vej i den rigtige retning på gældsområdet, siger skatteminister Jeppe Bruus.

Kan trække 60 procent i stedet for 40 procent

I efteråret blev det besluttet af et bredt flertal i Folketinget, at borgere med de højeste indkomster fremover kan blive trukket helt op til 60 procent af deres indkomst i modsætning til de 40 procent, som det hidtil har været.

Skyldnere med de laveste indkomster vil dog ikke være omfattet af de 60 procent. Det kalder Gældsstyrelsen 'social balance'.

Og det er vigtigt, at alle kan betale af på deres gæld.

- Fremadrettet vil alle skyldnere skulle afdrage på deres gæld uanset typen af deres gæld eller deres indkomst. Det er vigtigt for alle dem, som troligt betaler, at man ikke bare kan have gæld til det offentlige uden at betale af på den, siger skatteminister Jeppe Bruus.