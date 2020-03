Danskere udnyttet af grov coronasvindel

I takt med coronavirussens udbrud er mundbind blevet en populær vare.

For danske procare.dk, der forhandler ergo- og fysioterapeutisk udstyr til det professionelle marked, har det imidlertid fået uventede konsekvenser.

I løbet af de seneste uge har de fået adskillige henvendelser fra kunder, der tror, de har købt mundbind via deres hjemmeside.

Hver gang må virksomheden, der har adresse i Roskilde, meddele, at den pågældende kunde er blevet groft udnyttet af udenlandske internetsvindlere.

Det skriver Berlingske.

'Forfærdeligt'

Problemet er nemlig, at procare.dk slet ikke forhandler mundbind.

- Det er forfærdeligt, at man har stjålet vores identitet helt ned til adresse og cvr-nummer, siger direktør Tim Bang til Berlingske.

Firmaet blev første gang opmærksom på problemstillingen, da to kinesiske kvinder mødte op ved virksomhedens adresse for at afhente mundbind til en værdi af 9000 euro.

Direktøren opfordrer nu kunderne, der både er hospitaler og privatpersoner, om at henvende sig til politiet.

Sagen blev første gang anmeldt til det danske politi 6. februar. Torsdag er sagen sendt videre til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Bedrageriet fortsætter

På trods af den fortsatte svindel er det ikke muligt for de danske myndigheder at lukke den falske side, da den er registeret internationalt.

Procare.dk har fået blacklistet svindlerne på alle kanaler, men så længe svindlernes hostingselskab afviser at lukke fupsiden, kan bedrageriet fortsætte.

- Vi har prøvet at skrive alle mulige steder hen, uden at vi har fået hjælp. Der findes ikke et internetpoliti i Danmark, hvor man kan gå hen med sådan noget og få lukket for den slags svindel. Det er grotesk, at man kan stjæle et firmas identitet og køre videre uge efter uge, siger direktøren.