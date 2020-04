Danskerne dater stadig: - Jeg er blevet mere selektiv

Undgå alt unødig kontakt, sådan lyder anbefalingerne fra myndighederne. Men på trods af forbud, så er der stadig fuld tryk på datinglivet.

Antallet af fysiske møder er for en stund faldet, men der er en betydelig opgang i online datingprofiler og dates online.

Morten Wagner, stifter af dating.dk, fortæller til Ekstra Bladet, at de har oplevet en væsentlig vækst i denne tid, hvor folk er tvunget til at blive mere hjemme.

- Vi kan sagtens mærke, at der strømmer en masse brugere til. Vi kan mærke, at der er cirka 30 procent flere end normalt, fortæller Morten Wagner.

De mange nye profiler kommer ikke som nogen overraskelse for den garvede erhvervsmand.

Ekstra Bladet har været i kontakt med tre danskere, som dater. Her er 41-årige Line Fogt Pollas.

Tager ikke længere 'bare' på dates

- Corona har gjort mig mere selektiv, sådan lyder det fra 41-årige Line Fogt Pollas.

Hun har været single i tre et halvt år, men hun har i lang tid ikke haft lysten til at tage på dates. Lysten kom tilbage i takt med, at corona overtog, og derfor måtte hun aflyse sine aftaler.

- Jeg har ikke været på særlig mange dates, men jeg kan mærke, at jeg går meget mere i dybden med dem, jeg vælger at skrive med. Jeg gider ikke at sidde og skrive med en, når jeg alligevel ikke kan mødes med dem, fortæller Line Fogt Pollas til Ekstra Bladet.

Måtte aflyse

Hun havde 27. marts planlagt et datingevent, hvor singler kunne dukke op til en fyraftensdrink, men på grund af regeringens udmeldinger måtte hun aflyse.

- Jeg er ærgerlig over, at eventet skulle aflyses, men jeg kunne aldrig finde på at gå på dates nu. For mig ville det være fuldstændig vanvittigt at gå ud og møde fremmede mennesker, som man ikke ved, hvor har været, fortæller hun, og forsikrer samtidig om, at hun vil lave et nyt event, så snart det er tilladt.

Førhen kunne Line finde på at takke ja til en date, hvis der lige var en kedelig dag, men sådan har hun det ikke længere.

Videodates

På grund af corona vil hun bestemt ikke gå ud af døren for at møde en eventuel partner, men hun er ikke bleg for at prøve andre metoder.

- Det ville være super sjovt med en date over FaceTime. Man ligner jo jeg-ved-ikke-hvad med joggingbukser, uglet hår og ingen make-up, griner Line og fortæller, at hun er kommet ned i et andet gear og tempo end før coronaudbruddet.

Så Line ser frem til måske at komme på videodate, så hun kan få lidt rødt på kinderne.

- Man bliver altså lidt en sofakartoffel, siger hun.

Programmeret i os

Morten Wagner er bestemt ikke uenig i udsagnet om, at folk har brug for kontakt. Nærmest tværtimod.

- Folk vil det her. Og det er så dybt programmeret i os. Så det er klart, at vi kan se en fremgang i brugere på dating.dk, fortæller han.

For det er begrænset, hvilken kontakt man kan skabe i den virkelige verden, når det meste er lukket ned.

- Man kan jo ikke møde folk på en bar - heller ikke på diskoteker, eller et bibliotek eller universitetet, så det er jo klart, at man tyer til andre steder. Og så er man jo nødt til at finde en online.

Og selvom man gerne vil mødes med dem, man skriver med, så er det ikke noget, der anbefales.

- Vi har selvfølgelig guidelines, og vi anbefaler, at folk facetimer frem for at mødes, siger Morten Wagner.