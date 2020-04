Danskerne dater stadig: 'Man oplever hudsult'

På trods af forbud mod at mødes og generelt fysisk kontakt, så er der stadig fuld tryk på datinglivet.

Der er færre fysiske stævnemøder, men en betydelig opgang i online datingprofiler.

Morten Wagner, stifter af dating.dk, en af Danmarks største datinghjemmesider, fortæller til Ekstra Bladet, at de har oplevet en væsentlig vækst i denne tid, hvor folk er tvunget til at blive mere hjemme.

- Vi kan sagtens mærke, at der strømmer en masse brugere til. Vi kan mærke, at der er cirka 30 procent flere end normalt, fortæller Morten Wagner.

De mange nye profiler kommer ikke som nogen overraskelse for den garvede erhvervsmand.

Ekstra Bladet har være i kontakt med tre danskere, som dater. Her er 50-årige Helle Larsen.

Man har brug for kontakt

Helle Larsen fra Thurø har brugt datingsiden væsentligt mere, end hun plejer.

- Jeg tænkte, at det kunne være en hyggelig måde at gå ind og få den der kontakt på, nu når jeg er alene. På grund af de her coronatider, ser jeg jo ingen, fortæller Helle Larsen.

Den manglende kontakt kan godt bekymre hende.

- Det er lige før, at man ikke engang kigger på hinanden, når man går forbi på gaden, fordi man er bange for at blive smittet. Totalt depressions-agtigt.

Hank op

Det kræver noget selvdisciplin at holde sig væk fra andre mennesker - især hen over påsken.

- I påsken kunne man jo godt synes, at man har rigtig fri, fortæller Lene og henviser til, at det måske kunne få flere folk til at slække på de restriktioner, myndighederne har givet befolkningen.

Hun mener ikke, at hun er alene med tanken om, at man som menneske mangler kontakt i disse tider, hvor kys og kram er mere eller mindre forbudt.

- De små ting som: Hvordan har du det?, de får en til at føle, at der er en, som tænker min vej. Så det er en god livline at have (Datingapps, red.).

Hudsulten sætter ind

Og netop den menneskelige kontakt kan være svær at undvære. Hudsulten sætter ind, og man kan nærmest hungre efter et kram.

- Det er jo menneskeligt og ren overlevelse. Hvis man ikke får den hudkontakt, så får man jo hudsult. Bare det at holde i hånd eller et kram er altafgørende for ens trivsel, forklarer Helle.

På trods af at tilværelsen kan føles ensom i disse tider, så er Helle fortrøstningsfuld. For bare anerkendelsen af at få bekræftet, at man ikke er 'helt vissen' kan også betrygge en.

- Jeg er ikke nået til det punkt, hvor jeg skal ud og kigge folk i øjnene. Men jeg glæder mig til at tjekke mine beskeder. Det er en måde at komme op i gear på og sige, at man da stadig er i live.

Programmeret i os

Den prominente erhvervsmand Morten Wagner er bestemt ikke uenig i udsagnet om, at folk har brug for kontakt. Nærmest tværtimod.

- Folk vil det her. Og det er så dybt programmeret i os. Så det er klart, at vi kan se en fremgang i brugere på dating.dk, fortæller han.

For det er begrænset, hvilken kontakt man kan skabe i den virkelige verden, når det meste er lukket ned.

- Man kan jo ikke møde folk på en bar - heller ikke på diskoteker, eller et bibliotek eller universitetet, så det er jo klart, at man tyer til andre steder. Og så er man jo nødt til at finde en online.

Og selvom man gerne vil mødes med dem, man skriver med, så er det ikke noget, der anbefales.

- Vi har selvfølgelig guidelines, og vi anbefaler, at folk facetimer frem for at mødes, siger Morten Wagner.