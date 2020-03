Danskerne fortæller: Sådan er mit liv i coronaland

Coronakrisen ramte Danmark hårdt og pludseligt, og i de sidste par uger har landet været lukket ned.

Mange danskeres hverdag er blevet vendt på hovedet siden coronapandemien nåede inden for landets grænser.

Ekstra Bladet har fulgt en dag i ti forskellige danskeres liv for at give en samlet idé om, hvad det er for en verden og hverdag, vi alle er blevet kastet ind i, mens sundhedsvæsenet og politikerne gør alt, hvad der står i deres magt for at inddæmme Covid-19.

Janni Ree

Hjemme hos Karsten og Janni og Ree går det meget stille og roligt. Snakken går hver dag især på én ting: 'Hvad skal vi have at spise?' Og så var der grund til fejring, da parret lige havde fået en stor nyhed.

Lidl-chefen

Simon Christian Blum er butikschef i Lidl i Kolding. Han står op hver dag klokken 03.30 for at køre på arbejde. Coronavirussen har betydet helt nye rutiner for de ansatte i Lidl - især når det kommer til afstand, håndsprit og vagtplaner er der nye og ukendte udfordringer.

Sygeplejersken

- Det har været noget af en ilddåb, fortæller 28-årige Emilie Haug Rasch til Ekstra Bladet. Hun er helt nyuddannet sygeplejerske på Bispebjerg Hospital, og nu skal hun pludselig til at lære ellers erfarne sygeplejersker op.

Mathilde Beuschau

Mathilde Beuschau fra Årgang 0 skal som mange andre danskere finde på noget at lave, mens landet er lukket på grund af coronakrisen. Især én ting er hun ved at dø over, at hun ikke kan.

Dyrepasseren

Normalt skal Sandie Munck først på arbejde klokken 07.30. Men på grund af coronakrisen er der blevet rykket rundt på hendes og de andre dyrepasser i Odense Zoos vagtplaner. Nu ser hun kun dyrene i løbet af sin arbejdsdag, men når hun kommer hjem er der også rigeligt at lave.

Pernille Vejs

Pernille Vejs fra Paradise Hotel kan ikke se sin datter, mens Danmark er lukket ned. Det har de besluttet, fordi Pernille stadig tager på arbejde, mens mange bliver hjemme.

Akutpædagogen

Som akutpædagog tager Caroline Tidemand sig af de børn, hvis forældre ikke har fri eller kan arbejde hjemme. Det er en lidt anderledes måde at arbejde på, men børnene tager det rigtig pænt, skriver hun i sin dagbog.

Peter Ingemann

Normalt kan du finde Peter Ingemann på skærmen som tv-vært. Men lige nu sidder han hjemme i sin stue og planlægger nye programmer. Heldigvis har han selskab af sin kone, sine to teenagedøtre og et hold håndværkere. Og så har han fået en ret sund, ny vane.

Den praktiserende læge

For Birgitte Ries Møller, der er praktiserende læge ved Fionia Lægerne i Odense, fylder coronavirus rigtig meget. Men måske ikke på den måde, man lige skulle tro.

Bubber

Som de fleste andre danskere, er Bubber også påvirket af coronakrisen. Kalenderen er pludselig næsten helt tom, og tankerne går på fremtiden og på Bubbers mor, der lige har fået kemo.

