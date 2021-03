Danskerne har bestilt feriepenge for 1,1 milliarder

Onsdag formiddag blev det muligt at bestille sine indefrosne feriepenge.

Klokken 13.45 havde 171.000 allerede benyttet sig af den mulighed. De har samlet udbetalt 1,1 milliarder kroner.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet på Twitter.

- Godt med stor interesse for at hæve de indefrosne feriepenge fra det åbnede for få timer siden. Håbet er, at pengene kan komme ud og lune i lokale butikker og virksomheder, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Tidligere i deltog ministeren i et pressemøde sammen med finansminister Nicolai Wammen, skatteminister Morten Bødskov og erhvervsminister Simon Kollerup.

Her var beskeden fra alle ministrene klar. De indefrosne feriepenge ville give et løft til den danske økønomi og dermed de danske virksomheder. Nicolai Wammen gentog flere gange, at selvom pengene selvfølgelig er danskernes egne penge, så var det håbet, at mange ville bruge penge i lokale virksomheder, besøge restauranter og bestille sommerferie i Danmark.

Dermed kan danskerne støtte oplevelsesindustrien i Danmark, der blandt andre har været hårdt presset under coronapandemien.

