Danskerne har brugt ekstra milliarder på brændstof: - Det kan blive rigtig grumt

Hvis du ejer et køretøj, der bruger brændstof, ved du nok, at det er blevet voldsomt dyrt at smide dankortet i maskinen for at tanke.

Det har fået mange danskere til at holde igen med forbruget.

Det på trods har vi måttet punge ud med 7,6 milliarder kroner ekstra i perioden marts til og med juni 2022 for benzin og diesel sammenlignet med 2019 - før coronapandemien.

Det viser tal, som DrivkraftDanmark har trukket ud for Ekstra Bladet.

Beløbet er regnet ud fra gennemsnitspriser på benzin og diesel. I det nedenstående kan du se udviklingen for brændstofpriserne fra 2019-2022.

Svingende priser

Gennem de seneste par år har udviklingen i forbrugerpriserne på benzin og diesel været svingende.

Under coronapandemien i 2020 og 2021 var priserne på brændstof faldende.

- Det skyldtes Kinas nedlukning og balladen mellem Opec (de olieproducerende landes sammenslutning, red.) og Rusland.

- Da de ikke kunne blive enige voksede produktionen, hvilket pressede priserne ned, forklarer Peter Rasmussen, der er brændstofekspert hos Circle K i Europa, til Ekstra Bladet.

Dog gjorde afgifter og moms, at priserne ikke blev presset helt i bund herhjemme.

Usikkerhed hiver priserne op

I 2022 står vi i en situation med priser på over 15 kroner per liter benzin eller diesel.

I perioden marts til og med juni 2022 har gennemsnitsprisen på benzin været 17,16 kroner pr. liter. I 2019 var prisen 12,73 kroner i samme periode.

Dieselbrugerne skulle i gennemsnit slippe 16,16 kroner pr. liter i perioden, hvor beløbet kun var på 11,12 kroner i 2019.

- Den helt store gamechanger er de ulykkelige omstændigheder, som krigen i Ukraine har ført med sig.

- Circle K og mange af vores konkurrenter lukkede hurtigt ned for russisk olie. Vi lukkede desuden for vores aktiviteter i landet, lyder det fra Peter Rasmussen fra Circle K.

Han fortæller videre, at usikkerheder, som omfatter det internationale samfund, skaber en frygt for, at der på et tidspunkt vil være mangel på olie. Ergo må priserne sættes op for at bremse forbruget.

En anden forklaring er den amerikanske dollar, som olien handles i på tværs af landegrænser, der er blevet styrket i den seneste tid, og nu er på niveau med euroen.

Kan blive endnu dyrere

Selvom det nogle dage er et par øre billigere at tanke, betyder det nødvendigvis ikke, at det hele er ved at vende igen.

- Det kan desværre gå værre. Det hele afhænger af, om naturgassen fortsat kommer eller ej.

- Større danske selskaber, som Arla, har efterspurgt fyringsolie, hvis ikke de kan få adgang til naturgas. Det er ikke et stort problem i Danmark, men det er det i Tyskland. Hvis vi bliver afhængige af fyringsolie, kan det blive rigtig grumt, fortæller Peter Rasmussen.

Derfor håber EU på, at der bliver byttet rundt på markedet, så Kina og Iran eksempelvis køber olie i Rusland, mens Europa køber olie, der hvor Kina og Indien købte forhen.

På den måde kan der skabes en ny balance, som kan få priserne ned på et normalt leje igen, vurdere brændstofeksperten.

