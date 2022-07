Danskerne kan spare millioner liter benzin med flere cykelture

Tour de France er lige nu med til at give cykelfeber rundt om i Danmark.

Hvis den store interesse for cykling kunne fortsætte og få danskerne til at cykle noget mere, vil der være betydelige energibesparelser at hente.

Det viser beregninger fra Dansk Industri Transport.

Hvis danskerne begyndte at køre 10 procent mere på cykel i stedet for at køre bil, vil der ifølge beregningerne kunne blive sparet 7,7 millioner liter benzin og 4,8 millioner liter diesel årligt.

I en tid med voldsomt stigende brændselsudgifter vil det være en ganske pæn besparelse, siger Karsten Lauritzen, branchedirektør i DI Transport.

- Hvis du erstatter bilen med cyklen, er det bare win-win på alle fronter.

- Du sparer benzinudgifter og får mere motion, og samtidig er du med til at gøre en indsats for klimaet og mindske trængslen på vejene, siger Karsten Lauritzen.

Beregningerne tager udgangspunkt i, at der i gennemsnit er 1,4 personer i hver bil, som er gennemsnittet ifølge Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Ligeledes er der taget udgangspunkt i en-til-en skifte fra bil til cykel.

I praksis ville det betyde, at man hver tiende dag skiftede sin tur i bil til og fra for eksempel arbejde ud med en cykeltur på distancen.

Karsten Lauritzen påpeger, at der i praksis også nok vil være en del, der vil vælge at udskifte offentlig transport, passagersædet eller gang med cyklen, hvis der blev cyklet 10 procent mere i Danmark.

- Beregningerne skal altså mest af alt ses som en anskueliggørelse af det store potentiale, som der er i, at vi cykler mere, siger branchedirektøren.

Hvis det skal blive mere attraktivt at cykle frem for at tage bilen, peger Karsten Lauritzen på et par mulige skattetiltag.

For det første kunne man gøre det skattefrit for virksomheder at tildele ansatte en cykel.

For det andet peger han på, at man kunne gøre det skattefrit for virksomheder at tildele medarbejdere en kontant bonus for at cykle på arbejde.