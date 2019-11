Danskerne låner betydeligt flere digitale bøger

En lydbog under opvasken eller en e-bog på smartphonen på vej på arbejde.

De danske bibliotekers digitale tjenester bliver flittigt brugt.

Der blev læst og lyttet til 3,8 millioner e-bøger og lydbøger i 2018, og udlånet af de digitale bøger steg med 26 procent fra 2017 til 2018.

Det fremgår af rapporten "Folkebiblioteker i tal 2018", som Kulturministeriet og Danmarks Statistik står bag.

Den stigende popularitet for bibliotekernes digitale tjenester skyldes den gode tilgængelighed, mener Jakob Heide Petersen, der er chef for Københavns biblioteker og bestyrelsesformand for eReolen.

- Vi bruger allerede en masse digitale tjenester på mobilen. Derfor tror jeg også, den nemme adgang til litteratur er afgørende, siger han.

Det er især lydbøger, danskerne gør brug af.

- Lydbøgerne er blevet et format, som danskerne har taget til sig, og det handler om, at man kan bruge litteraturen, mens man foretager sig alt muligt andet, og det passer nok godt ind i en travl hverdag, siger Jakob Heide Petersen.

Bibliotekerne tilbyder udlån af e-bøger og lydbøger gennem den fælles bogtjeneste eReolen.

Men det er ikke kun de digitale udlån hos bibliotekerne, der er populære hos danskerne.

De danske folkebiblioteker er med deres samlede besøgstal de mest besøgte kulturinstitutioner i Danmark i 2018.

Det er ifølge Jakob Heide Petersen, fordi bibliotekerne formår at skabe tilbud, der appellerer til en stor del af befolkningen.

- Bibliotekerne er et af de steder, hvor folk kan komme uden et ærinde. Et af de sidste uformelle mødesteder, hvor man kan komme og møde andre borgere, søge ny viden og være med i arrangementer, siger han.

I 2018 var der 37,6 millioner besøgende på landets folkebiblioteker, hvilket er et lille fald på to procent fra året før.