Danskerne om Dynekongen: Han betød alt

Jens Mohr så i fjernsynet mandag formiddag, at Dynekongen er gået bort.

- Vi var jo godt alle sammen klar over, at han var syg. Men jeg synes nu, at det pludselig gik meget hurtigt, sukker han.

Lars Larsen var folkekær, mener Mohr. Og det skyldtes især, at han havde begge fødder solidt plantet på jorden.

- Navnligt synes jeg, at hans beskedenhed har været utroligt imponerende. Andre folk med penge stiller sig an, siger Mohr og sætter hænderne i siden og puster sig op for at demonstrere.

- Han virkede meget rar og ærlig. Og han har holdt godt ud.