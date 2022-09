Danskerne pjækker som aldrig før: Det går jeg ikke ind for. Slet ikke

46 milliarder kroner...

Så svimlende mange penge koster det hvert år samfundet, når danskerne melder sig syge fra arbejdet.

Nu viser en ny analyse fra Dansk Erhverv, at 12 procent af sygemeldingerne intet har med sygdom at gøre.

Det er ren pjækkeri.

Alt for højt

Hele 350.000 danskere har prøvet at melde sig syge, selvom der hverken var noget fysisk eller psykisk galt. Og det tal er alt for højt, mener chefkonsulent Pernille Taarup fra Dansk Erhverv.

- Når 350.000 danskere i arbejde melder, at de tager mindst en sygedag, selv om de faktisk ikke er syge, så er det et alt for højt tal. For lad mig slå det helt fast: Pjæk er ikke okay.

Ungdommen

Analysen fra Dansk Erhverv viser derudover, at det er den unge generation, som har størst tendens til at lade kollegerne rende stærkere, mens de selv nyder en dag på sofaen.

I aldersgruppen 18 til 39 år er det hver femte, som angiver, at vedkommende har haft sygefravær uden reelt at være syg.

For personer over 40 er tallet markant lavere.

- Det kan være, at de yngre medarbejdere har en anden opfattelse af det at gå på arbejde, hvor man føler, at det er okay at tage en fridag uden at være syg, også selv om man får løn for det. Det kan også være, at de yngre simpelthen er mere ærlige omkring, at de gør det, siger Pernille Taarup.

Jyderne: Vi kunne ikke finde på det

12 procent af de 46 milliarder, som den årlige sygemelding koster samfundet, er i runde tal 5,5 milliarder kroner.

Så mange penge koster danskerne pjækkeri altså cirka.

Ekstra Bladet har været på gaden i Kolding, hvor der ikke var stemning for en sygedag på sofaen.

Ditte Krag, 40 år, Kolding



Foto: Anders Brohus



40-årige Ditte Krag fra Kolding er uddannet kosmetolog, og i dag arbejder hun på en hudklinik i Kolding.

Hun mener, at pjækkeri er at skubbe problemerne foran sig, og det burde løses i fællesskab med arbejdsgiveren.

- Jeg synes, at det er en ærgerlig vej at gå (pjækkeri, red.,). Jeg tror dog, at der for det meste ligger nogle dybere ting bag. Det kan godt være, at man ikke er reelt syg, men så tror jeg, at der ligger andre ting bagved.

- Et godt arbejdsmiljø og en god kommunikation med sine medarbejdere kunne måske komme noget af problemet i forkøbet. Jeg synes, det er vigtigt at få taget hånd om problemerne, inden det bliver så uoverskueligt, at en medarbejder ikke orker at tage på arbejde.

- Har du nogensinde selv pjækket?

- Nej, jeg har ikke selv prøvet at pjække. Så har jeg været fysisk syg eller begyndende stress - eller noget lignende.

Bjarne Bauer, 45 år, Kolding

Bjarne Bauer er med sine kolleger ude til en frokost, da Ekstra Bladet møder dem.

Ingen af de tre mænd kunne selv forestille sig at pjække.

- Det går jeg ikke ind for, slet ikke, siger Bjarne Bauer.

- Hvorfor tror du, at unge gør det mere end dem over 40?

- Det kan jo være et tegn på et stresset liv med mange ting, man skal opnå.

- Hvordan tror du, at vi kommer problemet til livs?

- På min kones tidligere arbejde var der faktisk noget, som hed en 'øv-dag'. Man kunne ringe ind og melde sig - ikke syg - men en øv-dag. Hvordan de afregnede det, det ved jeg ikke. Men vi kan jo allesammen have dårlige dage, siger Bjarne Bauer, der dog ikke selv kunne forestille sig pjække på en øv-dag.

Kristoffer Sørensen, 27 år, Flensborg

Foto: Anders Brohus

- Jeg pjækker aldrig selv - det ligger ikke til den baggrund, jeg kommer fra. Men hvis man keder sig så meget i sin dagligdag, at man ikke gider at stå op om morgen, så synes jeg, at man skal kigge på det, man laver, og genoverveje det.

- Jeg er selv blevet bedre til at trække vejret i løbet af en arbejdsdag og putte nogle gode ting ind i den. For eksempel som at tage sig tid til at spise sådan en frokost her, siger Kristoffer Sørensen.

Lars Siewertsen, 52 år, Skærup

Foto: Anders Brohus

- Jeg tror, at når voksne pjækker, så ligger det dybere end bare en fridag på sofaen, siger Lars Siewertsen.

- Hvad kan man så gøre for at ændre det?

- Som arbejdsgiver synes jeg, at man skal starte med at interessere sig for de personer, man mistænker ofte pjækker. Så må man undersøge, hvorfor de holder fri. Det kan være, at det er noget kulturelt eller måske en helt tredje ting.