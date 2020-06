Danskerne raser over 'sommerpakke': 'Til grin'

Der er ikke mange rosende ord at hente, efter det tidligere blev meldt ud, at staten vil give pensionister 1000 kroner i forbindelse med den omtalte 'sommerpakke'

Positiviteten er svær at få øje på, når man læser kommentarerne til regeringens seneste forslag om, at pensionisterne i Danmark skal have 1000 kroner skattefrit for at sætte gang i den danske økonomi efter corona.

-- Vi har fra regeringens side lagt et forslag frem om, at blandt andre pensionister og førtidspensionister kan få 1000 kroner skattefrit som et engangsbeløb, lød det fra finansminister Nicolai Wammen tidligere søndag.

Forslaget skulle angiveligt gælde alle på overførselsindkomst - dermed omfatter det eksempelvis også studerende på SU og kontanthjælpsmodtagere.

Ikke tilfredse

Men det forslag kan regeringen umiddelbart stikke 'skråt op', hvis man læser kommentarerne fra danskerne på Ekstra Bladets Facebook-side, der bestemt ikke er tilfredse med udmeldingen.

- At i vil være det bekendt. Hvem har været med tilsat bygge det op som vi har nu. Ja helt rigtigt netop pensionisterne, skriver en.

- Brug i dem til noget andet ... Det er da at gøre grin med de ældre, skriver en anden.

- De kan stikke de 1000 kr op hvor der er mørket, skriver en tredje.

Endnu er der ikke meldt noget endeligt ud om sommerpakken og finansministeren har udtalt, at der er andre bud på, hvordan pakken skal se ud.

- Der er også andre bud på bordet, og det bliver ikke nemme forhandlinger. Der er flere ønsker, end der er penge til, siger Nicolai Wammen.