Danskerne siger stop: Største fald i Europa

En tur i supermarkedet er blevet dyr. Rigtig dyr.

Faktisk har Danmark ifølge Finans de højeste forbrugerpriser i hele EU. Men nu har de danskerne fået nok. I øjeblikket er de danske forbrugeres humør nemlig mildest talt i kulkælderen.

I juli blev forbrugertilliden således opgjort til minus 25,6, hvilket er det laveste nogensinde. Nu falder salget i detailhandlen markant som følge af utilfredsheden over de høje priser.

Største i EU

Nye opgørelser fra Eurostat viser ifølge Finans, at danskerne i stor stil sparer på pengene, hvilket betyder, at salget i den danske detailhandel er faldet mest i EU inden for det seneste år.

Her er salget faldet med hele 9,5 procent i juni i år i forhold til samme dato i 2021.

Finans skriver, at det blandt andet er oksekød, som danskerne i øjeblikket fravælger i stor stil. Salget er således faldet med hele 25 procent siden juni sidste år.

De danske forbrugere holder igen, når indkøbskurven skal fyldes. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Går ondt på pengepungen

I Dansk Erhverv har seniorøkonom Kristian Skriver tidligere på sommeren vurderet, at den stigende inflation i samfundet er med til at præge humøret hos forbrugerne:

- De historisk høje prisstigninger gør ondt på danskernes pengepung og giver derfor store økonomiske panderynker for de danske forbrugere. Dertil har krigen i Ukraine øget forbrugernes økonomiske usikkerhed.

I Arbejdernes Landsbank har økonom Lisette Rosenbeck Christensen peget på, at juli blev tredje måned i træk, forbrugertilliden ramte et historisk lavpunkt:

- De høje prisstigninger bider i øjeblikket benhårdt på danskernes pengepunge. Det ser vi som den altoverskyggende årsag.

Højest i EU

Tal fra Danmarks Statistik har tidligere vist, at de danske forbrugerpriser i juni var steget med 8,2 procent i forhold til samme måned året før. Det var den største stigning på et år siden 1983.

Udviklingen i forbrugerpriserne kendes også som inflationen. Og netop inflation brager afsted i Danmark. Tal fra juni viste, at den danske inflation oversteg inflationen i eurozonen. Her lød inflationen på 8,6 procent, mens den herhjemme var 9,1 procent.

