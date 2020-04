Danskerne skal tjekke nemkontoen fredag

For godt en måned siden flokkedes hundredtusindvis af danskere ind på skat.dk for at tjekke, om de skulle have penge tilbage i skat. Eller om de skulle betale.

Langt størstedelen kunne ånde lettet op, for på deres årsopgørelse stod et grønt tal. Penge ind på nemkontoen.

Det beløb er for langt de fleste kommet til udbetaling på nemkontoen fredag den 3. april.

Det har endnu ikke været muligt for Skattestyrelsen at oplyse til Ekstra Bladet, hvor mange danskere der skal have penge tilbage i skat. Torsdag oplyste man, at der ville komme en meddelelse senest fredag.

Samlet udbetalte Skattestyrelsen sidste år 16,2 milliarder kroner i restskat til 3,4 millioner borgere. Dermed fik hver enkelt borger i gennemsnit udbetalt omkring 4700 kroner.

Sidste år måtte omkring en million betale i gennemsnit lidt over 6000 kroner tilbage.

Du kan fortsat nå at rette din årsopgørelse frem til den 1. september oplyser skat. Perioden er forlænget på grund af den aktuelle coronasituation.

I nogle tilfælde kan der gå længere tid, før dine penge bliver udbetalt. Det kan skyldes, at skat mangler oplysninger på dig i forbindelse med større overskydende skat, eller hvis du eller din ægtefælle har gæld til det offentlige, som skal modregnes.

