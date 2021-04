Danskerne slipper speederen

Påsken er højsæson for skærpet politiindsats mod fartsyndere og spritbilister, men danskerne har sænket farten de seneste år

Selvom der er er markant flere biler på det danske vejnet sammenlignet med for 10 og 20 år siden - der var tre millioner indregistrerede af slagsen 31. marts i fjor - så er antallet af fartsyndere faldet mærkbart.

Mens der ifølge nye tal fra Rigspolitiet i 2017 blev registreret 603.057 sigtelser for overskridelse af hastighedsgrænsen, så var det tal faldet til 470.129 sigtelser i 2020. Faldet på mere end 130.000 sigtelser er noteret med tilfredshed hos Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, som løbende administrerer og understøtter de i alt 14 politikredses indsats for øget trafiksikkerhed og færre ulykker.

Faldet i 2020 er dog lidt større end forventet og bunder formentlig i coronakrisen, der lukkede landet ned første gang i marts i fjor.

- Vi er i en positiv proces, hvor vi får nedbragt gennemsnitshastigheden på landsplan, men det har også krævet en ekstra indsats med mere synlighed og flere kontroller, siger Christian Berthelsen, pressetalsmand hos Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Således tyder udviklingen på, at politiet får knap så travlt i deres igangværende, landsdækkende indsats mod fartsyndere og spiritus- og narkobilister.

Fotovogne og kampagner

Christian Berthelsen vurderer, at det er en kombination af to væsentlige faktorer, som har skubbet til udviklingen.

- Flere kampagner og kontroller, og så tror jeg, vi nu ser effekten af, at vi for seks-syv år siden sendte cirka 100 ekstra fotovogne ud i landet.

Den positive udvikling for antallet af fartsyndere går dog ikke hånd i hånd med de to andre svøber, som er blandt de største årsager til ulykker og utryghed i trafikken - sprit- og narkobilisme og uopmærksomhed især som følge af brug af håndholdt mobiltelefon.

Antallet af sigtelser for spirituskørsel er stort set uforandret fra 7.007 i 2017 til 7.022 i 2020. I forhold til sigtelser for kørsel med håndholdt mobiltelefon er der sket en bekymrende stigning fra 20.113 i 2017 til 25.560 i 2020.

Det farlige Vestjylland

Den kedelige konsekvens af fart, sprit og uopmærksomhed er dødsulykker. Ifølge Rådet for Sikker Trafik mistede 401 personer livet i trafikulykker på grund af for høj fart i perioden fra 2014 til 2019. Suveræn 'topscorer' er Midt- og Vestjyllands Politikreds, hvori 92 mennesker omkom i ulykker som følge af for høj fart i den femårige periode.

Grafik Rådet for Sikker Trafik

- En forklaring er de lange, lige strækninger med monotone landeveje, hvor man nemmere forfalder til at være uopmærksom eller ukoncentreret. Samtidig er risikoen for meget alvorlige personskader større, når folk kører ind i hinanden med 80 eller 90 kilometer i timen end når der sker sammenstød og ulykker i langt mere trafikerede områder som København, siger lederen af færdselsafdelingen hos Midt- og Vestjyllands Politi, Henrik Glintborg.