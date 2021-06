Danskerne tør igen satse på at holde sommerferie i udlandet

Mange danskere har genfundet lysten til at rejse uden for Danmark grænser.

Rejsebureauer oplever, at danskerne igen booker rejser sydpå til årets sommerferie.

Særligt udsigten til at kunne rejse med et EU-coronapas får flere til at booke, lyder det fra Bravo Tours.

- Der er lige pludselig kommet meget stor efterspørgsel. Og nu er det klart og tydeligt, at man snart kan rejse uden karantæneregler inden for EU. Det har bare givet et kæmpe boom, siger administrerende direktør Peder Hornshøj.

Også Jysk Rejsebureau oplever stigende salg af rejser.

- Forventningen om, at man kan være vaccineret og have sit coronapas som adgang, er en stor faktor for mange.

- Derfor har vi på det sidste solgt rigtig godt af rejser til flere steder i Europa, siger direktør Niels Amstrup.

På grund af coronapandemien har mange danskere afholdt sig fra at booke rejser til udlandet. Det er dog ved at ændre sig med udsigten til et fælles coronapas i EU, som giver frihed til at rejse mellem medlemslandene fra 26. juni. Det får flere til at booke rejser, siger rejsebureauer. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Danskere kan lige nu rejse til en række lande og regioner i Europa, uden at man ifølge loven skal gå i karantæne, når man kommer hjem.

Ifølge Udenrigsministeriets rejsevejledninger gælder det blandt andet dele af Spanien, Portugal og Italien. Der kan rejses til hele Polen, Bulgarien og Malta.

Både Bravo Tours og Jysk Rejsebureau oplever især salg af rejser til Grækenland, Spanien og Portugal lige nu.

Men det er forventningen fra begge, at rejser til andre steder vil boome, når Udenrigsministeriet åbner for rejser flere steder hen.

Den store stigning i rejsebookingerne udenlands kan ifølge Feriehusudlejernes Brancheforening ses hos danske sommerhusudlejere.

I løbet af vinteren og foråret bookede mange danskere nemlig sommerhuse, fordi der ikke var udsigt til en sommerferie i udlandet. Det har dog ændret sig.

Derfor aflyser mange deres booking af sommerhus. Det fortæller Carlos Villaro Lassen, der er administrerende direktør i brancheforeningen.

- Vi ser jo ind i en katastrofe, fordi danskerne nu kan rejse ud og aflyser den sommerferie, man havde booket i Danmark.

- Samtidigt kan vi ikke få vores tyske gæster ind i Danmark lige nu. Og selv om der er udsigt til, at det sker på et tidspunkt, så booker de ikke rejser, før de er sikre på, de kan komme afsted og ikke skal i en masse karantæne, siger han.

Brancheforeningen har ikke tal for, hvor mange aflysninger deres medlemmer har oplevet. Men de forventer flere i den kommende tid, hvor endnu flere destinationer i udlandet bliver åbnet.