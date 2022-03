Danskerne vil ikke ændre druk-vaner efter ændrede anbefalinger

De kommende konfirmander går en tørlagt fest i møde.

I hvert fald, hvis det står til Sundhedsstyrelsen, der i dag har knappet nye anbefalinger til danskernes alkoholindtag op.

De anbefaler nu slet ingen alkohol til unge under 18 år og højst 10 genstande ugentligt for voksne - uanset køn.

'Jeg tror, det giver bagslag'

Foto: Linda Johansen

De personer Ekstra Bladet taler med, giver ikke meget for de nye alkohol-anbefalinger.

Stine Ragborg og Selina Breggu er begge skeptiske overfor Sundhedsstyrelsen og tror, at det kan have modsat effekt.

- Jeg tror, det giver bagslag slet ikke at anbefale alkohol. Da mine forældre satte regler for min lillesøster, bad hun jo bare mig om at købe det. Så foregår druk bare i det skjulte, uden forældrene kan passe på deres børn, siger Stine Ragborg.

For Selina Breggu spiller anbefalingerne ingen rolle.

- Skulle jeg tælle flasker og tænke ’Gud åh nej, nu har jeg drukket syv, så har jeg kun tre tilbage’. Det er der jo ingen, der gør, siger hun.

'Sundt at drikke alkohol'

Foto: Linda Johansen

Det er sundt at drikke alkohol. Det mener i hvert fald Niels Brandt-Hansen, der dog synes, det er fint med anbefalinger - så længe han ikke selv skal følge dem.

- At de anbefaler, jeg drikker mindre, gør mig ikke så meget. Jeg har ikke selv holdt retningslinjerne, så de kommer ikke til at ændre noget for mig, siger han.

'Jeg kan faktisk ikke huske de nuværende anbefalinger'

Foto: Linda Johansen

21-årige Agnete Terkelsen er venligt stemt over for de nye anbefalinger.

Hun tror dog ikke, det kommer til at gøre en forskel, når alkohol er så stor del af dansk kultur.

- Jeg kan faktisk ikke kan huske de tidligere anbefalinger, så de har nok ikke haft så stor effekt på mig.

Hun håber dog, at de kan være med til at starte en debat om de unges drukkultur.

Det er da vanvittigt, at man tænker, at det er for farligt at lade børn køre bil, men alkohol kan de sagtens. Alkohol kan have kæmpe konsekvenser, særligt når man er ung, siger hun.