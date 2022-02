Danskerne viste sympati med Ukraine: - Det er bizart

Omkring 300 personer mødte onsdag op foran den russiske ambassade for at demonstrere mod situationen i Ukraine

Ukrainere i Danmark og flere ungdomspartier gjorde onsdag eftermiddag fælles front foran den russiske ambassade for at vise deres utilfredshed med Ruslands ageren ved den ukrainske grænse.

- Fuck Putin!, råbte en forbipasserende bilist ud af vinduet, imens han holdt hornet i bund.

Det spredte smil imellem den blandede skare af demonstranter

- Jeg er egentlig ikke specielt engageret i politik, men da nogle fra den yderste venstrefløj begyndte at forsvare Ruslands handlinger, besluttede jeg mig for at komme for at støtte op, fortalte en ung mand til Ekstra Bladet.

Enough!

Blandt demonstranterne var også Nicolas Rasmussen.

- Jeg synes, det er vanvittigt, at der i 2022 er et land, der bare tager områder fra andre og undertrykker befolkningen, siger han.

Nicolas' kæreste er fra det østlige Ukraine, og både Nicolas og kæresten frygter for den del af familien, der stadig bor i det østlige Ukraine.

- Han (kæresten red.) har hjulpet sin mor med at flytte længere vestpå, men hans bror bor stadig i det østlige Ukraine. Min kæreste er normalt en meget stærk mand, der ikke bliver påvirket af særlig meget, men selv han er bange.

Nicolas Rasmussen med et klart budskab til Rusland. Han har fået nok. Foto: Anthon Unger

Det er specielt historier om, at unge mænd i det østlige Ukraine angiveligt bliver tvunget til militærtjeneste af de prorussiske separatister, der skræmmer Nicolas og hans kæreste.

Anna, der er ukrainer, men bor i Danmark, var glad for at omtrent 300 mennesker havde fundet vej til den russiske ambassade. Hun havde dog håbet, at endnu flere danskere var dukket op for at vise deres utilfredshed. Som små lande skal man stå sammen mod de store, mener hun.

- Det er bizart, hvad der foregår lige nu. Putin skal respektere, at Ukraine er Ukraine, lyder det.

Bøllen fra folkeskolen

Blandt talerne var politisk ordfører for Socialdemokratiet, Christian Rabjerg Madsen, Andrii Kuzmyn, der er formand for Association of Ukranians in Denmark og formand for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, der sammenlignede Rusland med 'en bølle fra folkeskolen'.

- Kan I huske bøllen fra folkeskolen? Ham man var bange for engang? Jeg husker ham, men jeg er ikke bange for ham mere, sagde Jakob Ellemann-Jensen fra de fire ølkasser, der udgjorde talerstolen.

Blandt demonstranterne var der flere folketingspolitikere. Foto: Anthon Unger