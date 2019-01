Danskernes dom over Jyske Bank: Giv os Visadankortet tilbage

Et stort flertal er imod at skille dankortet fra Visa-delen, viser frisk Megafonmåling

84 procent af danskerne foretrækker at betale med et Visadankort, mens blot tre procent er interesseret i at have blot et dankort med i pungen.

Det afslører en Megafonmåling, som Forbrugerrådet Tænk netop har fået gennemført. Målingen viser også, at flere end ni ud af ti danskere foretrækker Visadankortet, hvis de allerede har et Visadankort og et andet kreditkort som for eksempel Mastercard.

- Resultatet viser meget klart, at der er stor opbakning til Visadankortet, mener Anja Philip, der er formand for Forbrugerrådet Tænk.

- Jyske Bank har ikke den bedste føling med, hvad forbrugerne ønsker. Det er tydeligt, at de har ramt forbi skiven ved at skille dankortet fra Visakortet.

- Det er en mærkesag for os, at danskerne skal kunne betale sikkert og billigst muligt. Derfor vil vi holde tæt øje med, hvad der sker med dankortet, siger Anja Philip fra Forbrugerrådet Tænk. Foto: Lasse Kofod

Jyske Bank efter shitstorm: Vi holder fast i beslutningen

Du betaler regningen

Indtil videre holder banken dog fast i beslutningen. Og får den andre banker til at følge trop, kan det i værste fald koste forbrugerne et milliardbeløb, frygter Forbrugerrådet Tænk.

Derfor tror rådet heller ikke på forklaringen fra Jyske Bank om, at de alene laver ændringerne for kundernes skyld.

- Der er helt klart noget andet på spil.

- Vi ved jo, at det samlet set er dyrere for butikkerne at håndtere et internationalt betalingskort frem for dankortet. Og den regning ender i sidste ende hos os forbrugere, advarer Anja Philip.

- Vi må heller ikke glemme, at Danmark i dag har et betalingskort i dankortet, som er unikt internationalt. Det er det, fordi det har været reguleret, og der ikke må komme et overskud ud af dankortet.

Sådan er målingen lavet Megafon har i denne uge indhentet svar hos 1092 medlemmer af det såkaldte Megafon Panel. De adspurgte er over 18 år og et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Der er en næsten ligelig fordeling af mænd og kvinder i målingen, som også dækker alle regioner i landet. Kilde: Megafon

Utidig beslutning

Derfor skal dankortet også fastholdes. Det har bankerne en forpligtelse til, mener forbrugerformanden.

- I hvert fald indtil der måtte komme nogle lige så gode eller endnu bedre og billigere løsninger.

- For der kan selvfølgelig komme nye betalingsmetoder, men indtil videre er dankortet den bedste løsning, vi har.

Hun mener samtidig, at der er god grund til at reagere på Jyske Banks nye dankortpolitik, fordi der hele tiden sker en kompromittering af dankortet.

- Jeg er faktisk lidt forarget over, at Jyske Bank gør det her lige nu.

- Det sker trods alt efter et år, hvor bankerne er endt i skammekrogen. Og så går Jyske Bank alligevel ud med det her. Det er utidigt, siger Anja Philip, der lover bankerne, at hun vil holde tæt øje med udviklingen.

- Det er en mærkesag for os, at danskerne skal kunne betale sikkert og billigst muligt.

- Derfor vil vi holde tæt øje med, hvad der sker med dankortet.

