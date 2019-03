Danskernes dom: Sådan skal lyskrydsene se ud

Flere politikere er begejstrede for idéen om kønsneutrale trafiklys, men på gadeplan mener flere, at kønsdebatten har taget overhånd

'Grøn mand gå, rød mand stå' fortæller vi vores børn, når de skal lære reglerne i trafikken, men snart kan det ordsprog være forældet.

Flere europæiske storbyer har allerede indført kønsneutrale trafiklys, der har til hensigt at respektere andre kønsidentiteter end blot mænd og kvinder, og nu kan turen være kommet til den danske hovedstad.

Kultur- og fritidsborgmester i København Franciska Rosenkilde fra Alternativet er positivt stemt over for idéen om lyssignaler, der hverken forestiller mænd eller kvinder.

- Det er en rigtig god måde at gøre op med kønsstereotyper på, vi ser overalt, og det er en idé, jeg er interesseret i at gå videre med, siger hun til Kristeligt Dagblad.

Og hun er ikke alene. Christopher Røhl Andersen, som sidder i Københavns Borgerrepræsentation for Radikale Venstre, mener, at de såkaldte lgbt-trafiklys kan være med til at sørge for, at 'alle kan føle sig respekteret og have rollemodeller i det offentlige rum'.

Lgbt står for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner og er dermed en betegnelse, der bruges for at omfavne alle mennesker.

Ekstra Bladet tog en tur ud i trafikken for at høre fodgængernes mening. Hør det over artiklen - og få et bud på fremtidens trafiklys.

Her er nogle af danskernes bud på fremtidens kønsneutrale lyssignaler: