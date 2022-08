Danskernes købelyst er forsvundet

Uanset om det er fødevarer, beklædning eller elektronik, bliver købs-situationen overvejet nøje, inden danskerne smider noget i indkøbskurven.

Det har ført til, at der bliver holdt igen med at svinge om sig med dankortet nede i forretningerne, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik

Tallene viser, at det samlede detailsalg var 9,1 procent lavere i juli 2022 sammenlignet med samme periode i 2021. Det dækker over et fald inden for alle varegrupper.

I perioden er beklædning faldet med 15,6 procent, fødevarer og andre dagligvarer er faldet med 6,1 procent, og forbrugsvarer er faldet med 10,2 procent.

Ingen forbrugertillid

Det dalende forbrug kommer i en tid med inflation, høje renter og energipriser, der er tidoblet.

I juli måned var det med til at sende forbrugertilliden i kulkælderen. Den blev opgjort til -25,6, som er det laveste registrerede nogensinde ifølge Danmarks Statistik.

Annonce:

I august var der en lille forbedring. Her var tallet på -25,1.

I Dansk Erhverv vurderede seniorøkonom Kristian Skriver, at den i øjeblikket stigende inflation er med til at præge humøret hos forbrugerne.

- De historisk høje prisstigninger gør ondt på danskernes pengepung, og giver derfor store økonomiske panderynker for de danske forbrugere.

- Dertil har krigen i Ukraine øget forbrugernes økonomiske usikkerhed, sagde seniorøkonomen tilbage i juli.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FIK DU LÆST?

Spareguiden: Sådan halverer du regningen, når du handler

Krisen kradser: Her strammer de kendte livremmen

Rekordhøje priser: Danskerne skal vænne sig til det