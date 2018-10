Danskernes tillid til myndigheder falder efter svindelsager

Det koster på tillidskontoen, når der er svindel i offentlige myndigheder, som råder over borgernes skattepenge.

Størstedelen af danskerne har fået mindre tillid til myndighederne efter sagerne om svindel i Skat og i Socialstyrelsen.

Sådan lyder det fra 74,3 procent af de adspurgte borgere i en undersøgelse, som Voxmeter har udarbejdet for Ritzau.

De blev spurgt, om de er mest enige i, at de har fået mindre tillid, mere tillid eller om deres tillid til myndighederne er uændret efter sagerne.

Nu er det vigtigt, at det ikke gentager sig, påpeger Gert Tinggaard Svendsen, professor i statskundskab og tillid ved Aarhus Universitet.

- Vi er som små statistikere, der lægger mærke til, hvad der sker. På kort sigt kan vi undre os over, at der er nogle uregelmæssigheder. Det påvirker tilliden på kort sigt.

- På lang sigt genvinder vi hurtigt tilliden til myndighederne, hvis der kommer styr på det, siger professoren.

Det har tidligere været fremme, at Skat er blevet bedraget for omkring 12,3 milliarder kroner, da flere personer fik udbetalt refusion af udbytteskat på grundlag af svindel.

Tidligere på måneden blev offentligheden gjort bekendt med, at en central medarbejder i Socialstyrelsen tilsyneladende flyttede 111 millioner kroner fra styrelsens kasser ned i egne lommer. Tre andre personer er mistænkt i sagen.

Ifølge professor Tinggaard Svendsen reagerer folk særligt på sådanne sager, fordi der er tale om skatteydernes penge.

Når ansatte i det offentlige begynder at bruge penge til egen fordel - altså korruption - så er der ifølge tillidseksperten et stort problem.

- Så er det ikke længere noget, der tjener borgerne. Derfor må de ikke selv begynde at stjæle af kassen, som tilfældet var i Socialstyrelsen, siger han.

Det er nu op til systemet at vise, at der er styr på tingene, og at fejlene er rettet, lyder vurderingen fra tillidseksperten.

- Gentager det sig, så oplever folk, at der ikke er styr på tingene. Det betyder, at folk kan blive i tvivl om, hvorvidt de vil støtte velfærdsstaten, som vi kender den, siger Gert Tinggaard Svendsen.

Voxmeter har foretaget undersøgelsen blandt 1000 borgere i perioden 15. oktober til 18. oktober 2018.

Undersøgelsen fandt altså sted, inden flere europæiske medier - herunder Politiken og DR - torsdag kunne berette, at sagen om udbytteskat i Danmark er et led i et gigantisk milliardkup mod stort set hele Europa.