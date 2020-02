Dantaxi stævnet af egne vognmænd

En række vognmænd er så utilfredse med, at Dantaxi blev solgt uden de kunne få indsigt i handlen, at de har stævnet deres egen forening

Foreningen Dantaxi F.m.b.a., der indtil 2018 ejede landets største taxiselskab, er blevet stævnet af en række af foreningens egne medlemmer.

Det viser en stævning, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af.

I slutningen af 2018 blev Dantaxi købt af kapitalfonden Triton, og det er netop dette salg, der danner ramme for stævningen.

For selv om der er tale om en forening ejet af medlemmerne, har flere vognmænd siden kæmpet for at få indsigt i, hvad detaljerne var i handlen.

Det har Foreningen Dantaxi hidtil hemmeligholdt, og derfor forsøger chaufførerne nu med en stævning:

'Sagsøgte har, trods talrige opfordringer fra sagsøgerne og andre, ikke været villig til at fremlægge den købsaftale, hvoraf vilkåret om 80 % konvertering angiveligt skulle fremgå,' lyder det i stævningen.

Kræver kontrakten fremlagt

Carsten Brink er advokat for sagsøgerne. Han slår fast, at de ikke ønsker, at handlen går tilbage. Den er sikkert fin nok, som han formulerer det.

- Men bestyrelsen må fremlægge kontrakten. Der er så mange konspirationer om, hvad der er foregået, og det ville være let at få afmonteret ved at lægge tingene frem, siger han.

I alt har sagsøgerne tre punkter. Udover kravet om åbenhed, mener sagsøgerne, at der er foregået ting, som ikke flugter med reglerne.

I 2017 fusionerede Dantaxi og TaxiNord. I den forbindelse blev en række TaxiNord vognmænd ved med at have TaxiNordbeviser, der ifølge sagsøgerne har en værdi af op til 100.000 kroner.

Men ifølge sagsøgerne blev disse beviser pillet fra en række vognmænd, som ikke ville konvertere deres taxitilladelser til det nye kørselskontor:

- De konfiskerer TaxiNordbeviset fra dem, der ikke vil konvertere. Og det får de en majoritet til på generalforsamlingen, siger Carsten Brink, der er partner i Lund Elmer Sandager.

Sagsøgerne kræver, at Dantaxi erkender, at denne beslutningen ugyldig.

Bonus

Endvidere har Dantaxi ifølge advokaten præmieret dem, som valgte at konvertere med 10.000 kroner:

- Udover de har fået fjernet taxibeviset, bruger man alles formue til at give en præmie på 10.000 kroner til dem, som konverterer.

Dette kræver sagsøgerne, at Dantaxi erkender strider mod vedtægterne.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få fat i Lars Christiansen, bestyrelsesformand i Dantaxi F.m.b.a. og for det nye selskab Dantaxi. Dantaxis presseafdeling oplyser, at selskabet intet har med sagen at gøre - i stedet henvises til Lars Christiansen, men presseafdelingen oplyser, at den ikke har nogen direkte kontaktoplysninger til bestyrelsesformanden ud over en generel mail. Alligevel er det lykkedes Ekstra Bladet at finde hans direkte mobilnummer, som der er indtalt en besked på, ligesom der er sendt en sms. Uden respons.

Internt har han dog reageret på stævningen. I et internt brev til alle medlemmer i foreningen Dantaxi har afsløret navnene på dem, som har sagtsøgt foreningen.

Glad for offentliggørelse

Et udsnit af brevet kan læses i nedenstående boks.

Brev til Dantaxis medlemmer 'Bestyrelsen for foreningen Dantaxi har i dag reelt kun én væsentlig opgave tilbage – at sikre, at vilkårene for salget overholdes og den retsmæssige fordeling af salgssummen til dig, mig og alle de andre medlemmer af foreningen, finder sted så enkelt og så hurtigt som muligt.' 'Og det burde jo ikke være så svært. Desværre er virkeligheden en anden, ikke mindst fordi en lille gruppe af medlemmer af foreningen, dine 'kolleger', bl.a. ved undladelse af konvertering af tilladelser samt senest med udtagelse af stævning, forsøger at lægge hindringer i vejen for bestyrelsens arbejde. For at imødegå unødige spekulationer om, hvem denne personkreds udgør, vedhæftes til orientering ovennævnte stævning.' 'Indtil videre er konsekvensen heraf, at udbetalingen af anden del af salgssummen måtte udskydes fra efteråret 2019 til januar 2020. Bestyrelsen arbejder på at forhindre yderligere forsinkelser af de fremtidige delbetalinger. Men da den omtalte lille gruppe af vognmænd, der nu har valgt at anlægge sag mod deres egen forening – sine egne kolleger, dig, mig og alle de andre medlemmer, er der hermed skabt unødvendig usikkerhed om de fremtidige udbetalingsterminer. At foreningen skal være part i en retssag vil under alle omstændigheder medføre unødvendige udgifter – også for dig og mig – i en retssag der, udover advokaterne, kun vil få økonomiske tabere.' Brevet er underskrevet af Lars Christiansen 13. januar i år. Vis mere Luk

Men udtalelsen har fået sagsøgernes advokat Carsten Brink til tasterne. I en kommentar skriver han:

'Disse forhold har intet at gøre med Triton-handlen, og hvordan dette på nogen måde skulle kunne have indflydelse på Tritons opfyldelse af handlen eller udbetalingen til medlemmerne, er uforståeligt.'

'De sagsøgende vognmænd er glade for, at bestyrelsen har valgt at offentliggøre stævningen. Så kan alle Dantaxis vognmænd se, at der er et solidt juridisk grundlag for sagen, og at de sagsøgende vognmænd ikke blot er en samling ballademagere, men vognmænd, der haft modet til at stå frem og kæmpe kampen også for deres kolleger i Dantaxi.'