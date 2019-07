Dataekspert advarer mod populær app: Er det det værd?

Når man downloader den populære FaceApp, giver man virksomheden nærmest ubegrænset ret til at bruge, gemme og dele sine personlige data med andre virksomheder. Dataekspert opfordrer til, at man tænker sig om en ekstra gang

Bruger du en af en af tidens mest populære apps, overgiver du samtidig frivilligt vigtig persondata til en russisk techvirksomhed, der er registreret i Panama.

Og særligt brugernes ansigter er noget, virksomheder i stigende grad er interesseret i at få fingrene i, forklarer Pernille Tranberg, der er ekspert i dataetik og digitalt selvforsvar, forfatter og chef hos tænketanken DataEthics.

Ansigter bliver mere værd

Den teknologiske udvikling betyder nemlig, at dit ansigt vil minde mere og mere om dit fingeraftryk, siger hun og maner til eftertanke hos folk, inden de trykker download ud for populære app, der i øjeblikket er blandt de allermest populære på både iOS og Android.

- Der er rigtig mange virksomheder, der gerne vil indsamle vores ansigter og gerne så mange billeder som muligt. FaceApp er helt sikkert en app, der indsamler data, og det gælder både ansigter og sandsynligvis også lokation, siger Pernille Tranberg og tilføjer:

- Ansigter er data, der bliver mere og mere værd. Ansigtsgenkendelse er relativt nyt - i hvert fald i Europa, men fremadrettet kommer det til at blive brugt til alle mulige ting for eksempel at betale med, siger hun og understreger, at det allerede er tilfældet i Kina.

FaceApp er i øjeblikket genstand for heftig debat, ikke mindst i USA, hvor FBI nu vil undersøge, om appen er et overvågningsredskab, som det russiske styre bruger til at holde øje med resten af verden. Foto: Ritzau Scanpix

En viral trend

Færdes man på sociale medier som Facebook og Instagram, har det i de seneste par dage været noget nært umuligt at undgå at støde på den nye virale trend, hvor brugere kommer til at ligne gamle mennesker ved hjælp af FaceApp.

Enhver amerikansk kendis med respekt for sig selv har således i de forgangne dage underholdt deres følgere med billeder, hvor de fremstår mere rynkede og grå end normalt.

Også den britiske tv-kok Gordon Ramsay har gjort brug af FaceApp. Hans billeder kan du se herunder.

'Du donerer dine data'

I slipstrømmen på appens stigende popularitet er der også opstået stor bekymring for det russiske firma, der står bag den populære app, og virksomheden skal nu undersøges af FBI.

Skulle det vise sig, at den app ikke er et skalkeskjul for russisk overvågning af amerikanske statsborgere, er der stadig god grund til at holde et vågent øje med virksomheden og særligt de data, du afgiver, når du downloader den populære app, mener Pernille Tranberg.

- Hvor sjovt det i virkeligheden er at dele sit ansigt med appen velvidende, at ansigtet indeholder biometriske data, som i højere grad bliver brugt til at bevise, hvem du er? Du donerer simpelthen dine data til denne her app for at kunne se dig selv som gammel. Er det det værd? spørger hun.

Den canadiske hiphopkunstner Drake poserede med gråt hår og rynker ved hjælp af FaceApp.

Det med småt

Ekstra Bladet har sammen med dataeksperten taget et nærmere kig på alt det, der står med småt, og som du faktisk siger ja til, når du bare vil tage et sjovt billede og dele det med dine venner på de sociale medier.

Når du downloader og bruger FaceApp, giver du virksomheden en evig og uigenkaldelig ret til at bruge og publicere alt dit indhold, dit navn og dit brugernavn.

Det gælder også billeder, du har taget inden du downloadede appen, fordi den fungerer sådan, at du nærmest per automatik uploader billederne fra din telefon til appen. Det fremgår af virksomhedens brugervilkår, som man dog ikke kan læse sig til i selve appen, men derimod på virksomhedens hjemmeside.

Det amerikanske band Jonas Brothers hører blandt de mange kendte, der de seneste dage har offentliggjort FaceApp-billeder, der viser dem som gamle.

FaceApp kan dele data

I FaceApps privatlivspolitik lover virksomheden, at den ikke vil udleje eller sælge dine informationer til tredjepart uden for FaceApp.

Men herfra bliver det lidt kringlet, for samtidig skriver den russiske virksomhed, at den har ret til at dele din information, herunder din geografiske lokation, med tredjepartsvirksomheder. Og det er en ret almindelig konstruktion blandt lignende techvirksomheder, forklarer Pernille Tranberg.

- Det er de færreste, der direkte sælger eller udlejer data. Mange virksomheder opbygger i stedet en platform, hvor de kan sælge en adgang til brugernes data. Så der er andre måder, hvorpå de kan kapitalisere på data end ved direkte at sælge dit ansigt. Hvis du ikke forstår, hvad de skriver, skal du ikke have tillid til virksomheden, siger hun og tilføjer:

- Virksomheder der arbejder seriøst med data kan skrive, hvad de foretager sig med dine data, så selv en 12-årig kan forstå det.

Virksomheder kan omgå EU-regler

Under virksomhedens privatlivspolitik kan man også læse, at indhold, du har slettet, fortsat kan blive gemt på virksomhedens servere. Så bare fordi du sletter et billede i appen, betyder det ikke, at det forsvinder.

FaceApp skriver også, at hvis du befinder dig i EU, hvor der er love omkring databeskyttelse, som adskiller sig fra amerikansk lovgivning (for eksempel EU's persondataforordningen, GDPR), så kan FaceApp overføre din personlige information til et land, der ikke har den samme lov.

Det kunne i FaceApps tilfælde være til Sankt Petersborg i Rusland, hvor virksomhedens administrative hovedsæde ligger, eller Panama, hvor virksomheden står registreret.

- Lige nu forurener vi med data, som vi førhen forurenede med klimaet. Det er ligesom at putte penge ind i en virksomhed uden rigtig at få noget ud af det, for dine data er penge værd, og det skal man altid huske. De er meget mere værd for virksomheden, end man regner med.

FaceApp afviser deling

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra FaceApp trods gentagne henvendelser, men til det amerikanske medie Forbes har virksomhedens direktør, Yaroslav Goncharov, kommenteret en del af kritikken.

I interviewet forklarer han blandt andet baggrunden for, at det er nødvendigt at gemme brugernes billeder i skyen.

'Vi kan gemme et foto i skyen. Grunden til det er appens ydeevne: Vil vil sikre os, at brugeren ikke bliver nødt til at uploade billeder gentagne gange, hver gang man vil redigere dem,' siger Goncharov og tilføjer, at brugere godt kan bede om at få data slettet.

FaceApps direktør understreger også, at 'de ikke sælger eller deler brugernes data med nogen.'

Hvorfor det er nødvendigt at sikres sig brugernes samtykke til at gøre netop dette, fremgår ikke at interviewet.

Unge overrasket over apps konsekvenser: - Det er skræmmende

På Islands Brygge i København blev Ekstra Bladet mødt af flere meget overraskede ansigter, da de unge kendere og brugere af FaceApp blev bekendtgjort med, hvad man egentlig siger ja til, når man downloader FaceApp.

Emma Vogelius, 23 år

- Appen er bare 'über alles' på Instagram. Jeg synes, den er ret livagtig, og det er jo sjovt at få et indtryk af, hvordan man kommer til at se ud, når man er oppe i årerne. Jeg var slet ikke klar over, at virksomheder kunne være interesseret i at kende vores ansigter.



Lukas Drejer Madsen, 18 år

- Enormt mange kendte har delt den slags billeder de sidste par dage. Jeg er meget overrasket over at høre, at vi åbenbart ikke bliver beskyttet af EU's datalovgivning.



Markus Drejer Madsen, 22 år

- Jeg troede faktisk bare, at man havde billederne på sin egen telefon, og at det var et slags billedbehandlingsprogram. Jeg synes, det er ret vildt, at de også kan gemme billeder, selvom jeg har slettet dem. Jeg synes, det er skræmmende.



Karoline Drejer Madsen, 25 år

- Jeg synes, det er lidt skræmmende at man giver dem lov til at bruge sit billede, særligt når folk også tager så mange billeder af deres børn. Man aner jo heller ikke, hvad billederne kan blive brugt til. Næste gang tror jeg lige, at jeg vil læse det med småt.