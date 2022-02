Datafejl for 7400 ejendomme i forsinkede ejendomsvurderinger

Der er fundet datafejl i et nyt it-system, og de berører flere tusinde ejendomme i de første ejendomsvurderinger i flere år.

Det bekræfter Vurderingsstyrelsen over for mediet Finans.

De datafejl, der er fundet, omfatter cirka 7400 af de 50.000 ejendomme, der i efteråret var de første til at få nye ejendomsvurderinger i et årti.

Ifølge styrelsen er det såkaldte plandata med oplysninger om planlove, der har fejl.

Det kan være tastefejl eller eksempelvis i oplysninger om bebyggelsesprocenter, men det er tilsyneladende ikke noget, der er meget alvorligt.

Fejlene har typisk haft mindre eller ingen betydning, oplyser styrelsen til Finans. Alligevel bliver de dog rettet.

Vurderingerne skal efter planen bruges i forbindelse med en boligskattereform i 2024, og styrelsen vurderer, at de fundne fejl ikke kommer til at have en betydning for tidsplanen.

Det nye ejendomsvurderingssystem skulle oprindeligt have været klar i 2017, men det er blevet udskudt en række gange.

Fra oktober skyllede den første lille bølge af ejendomsvurderinger ud, hvor ejere af omkring 50.000 parcel- og rækkehuse landet over fik deres nye vurderinger.

I begyndelsen af 2022 skal cirka 100.000 ejendomme have nye vurderinger, og i andet halvår vil Vurderingsstyrelsen så tage hul på sagsbehandlingen af de resterende cirka 700.000 parcel- og rækkehuse.

Efter den nye vurdering får boligejerne besked om, hvorvidt man skal have penge retur eller ej for ejendomsskatter betalt i perioden 2011-2020. Har man betalt for lidt, skal man ikke betale ekstra nu.

Først efter 2022 følger vurderinger og eventuel tilbagebetaling af ejendomsskat for ejerlejligheder, sommerhuse og andre typer af ejerboliger.

Det har ikke været muligt for Finans at få en kommentar fra skatteminister Jeppe Bruus (S).