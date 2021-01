Dating-app står til mega bøde

Dating-appen Grindr står til en massiv bøde i Norge, hvor myndighederne mener, at selskabet bag ulovligt har delt brugerdata

Dating-appen Grindr står til en massiv bøde fra det norske Datatilsynet, der mener, at selskabet ulovligt har videregivet brugerdata.

Det skriver tilsynet i en pressemeddelelse.

'Vores foreløbige konklusion er, at Grindr ulovligt har delt brugerdata med tredjepart,' siger Bjørn Erik Thon, direktør i det norske Datatilsyn, i meddelelsen.

Grindr henvender sig blandt andet til homoseksuelle og transkønnede, og allerede sidste år henvendte de norske myndigheder sig til selskabet med påstande om, at der ulovligt var delt data om, at brugerne var på data, ligesom gps-data og profildata var delt med tredjepart.

Ifølge de norske myndigheder har selskabet en omsætning mere end 100 millioner dollars årligt, ligesom der er 13,7 millioner aktive brugere på platformen.

Og ifølge de norske myndigheder bør bødens størrelse ligge på ti procent af den årlige omsætning - det svarer til ti millioner dollars eller cirka 61 millioner danske kroner.

I en mail til Reuters svarer Grindr:

'Vi arbejder løbende med at forbedre vores fortrolighed under hensynet til love, regler og privatlivets frem. Vi ser frem til at gå i dialog med de norske myndigheder.'

Grindr har nu frem til 15. februar til at komme med selskabets kommentar til anklagerne.