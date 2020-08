Datingkonge så bilbrand: Der var kæmpe glo-kø

Frygtede det værste: - Vi var bange for, at der var nogen inde i bilen, fortæller dansk iværksætter, der blev øjenvidne til voldsom bilbrand

Den danske iværksætter Morten Wagner, som blandt andet står bag internetportalen dating.dk, blev onsdag eftermiddag vidne til den bilbrand, der skabte lange køer på E45 ved Støvring i Nordjylland. Det fortæller han til Ekstra Bladet på en telefonforbindelse fra det nordjyske.

Wagner ankom til stedet som en af de første, og blev bekymret for, om der var nogen fanget inde i den brændende bil.

- Det værste var, at der ikke var nogen mennesker lige ved bilen, så vi troede, der var nogen inde i bilen, lyder det fra Freeway-grundlæggeren.

- Man er jo bange for at den springer i luften, så da jeg går forbi, var det heldigt at konstatere, at der ikke var nogen derinde.

Samme melding lyder fra Nordjyllands Politi, der overfor Ekstra Bladet oplyser, at ingen er kommet til skade.

Morten Wagner har startet Dating.dk og en lang række andre danske internetportaler i Freeway-koncernen. Foto: Ekstra Bladet

Bil i brand: Lang kø på motorvej

Branden var ifølge vejdirektoratet årsag til lange køer og forlænget rejsetid i nordgående retning, men ifølge Morten Wagner opstod der lang kø i begge retninger i forbindelse med branden.

- Der var kæmpe kø, især i den modsatte side. Der er glo-køen i den ene side og den anden kø i den anden side, lyder det.

Trafikken skulle nu atter være normal på Nordjyske Motorvej.