Datoen på plads: NU kommer pandaerne

De to kinesiske pandaer, der skal udlånes til Københavns Zoologiske have, lander fjerde april

Nu er ventetiden snart forbi og en kommende 'historisk begivenhed' står for døren i den københavnske zoologiske have.

Fjerde april kan haven nemlig byde velkommen til de to kinesiske pandaer, der er blevet udlånt. Det skiver zoo i en pressemeddelelse.

'Pandaernes ankomst og åbningen af Pandaanlægget bliver i ordets oprindelige forstand en historisk begivenhed', lyder det fra Jørgen Nielsen, administrerende direktør Zoologisk Have København.

Det har taget flere års forberedelser, men nu er besøget endelig i mål.

De to sort/hvide bamser lander i Københavns Lufthavn, hvor de ifølge pressemeddelelsen vil få en helt formidabel velkomst.

Det SAS Cargo, der står for at transportere bambusbjørnene til deres nye, midlertidige hjem.

'Vi er meget stolte af at stå for den prestigefyldte transport. Netop nu lægger vi sidste hånd på planlægningen, så vi sikrer en tryg og glat rejse for de to VIP gæster,' siger Leif Rasmussen, administrerende direktør SAS Cargo.

Pandaerne er tidligere blevet besøgt i Kina af statsminister Lars Løkke Rasmussen. Foto: Zoo

Kun personalet til at starte med

Efter transporten til zoo bliver pandaerne fragtet til hver deres stald, hvor det herefter kun er personalet i haven, der har adgang til dem inden den officielle åbning 10. april.

Og den dag bliver ifølge pressemeddelelsen noget af en fest, når toppen af Danmark skal ind og se pandaerne Mao Sun og Xing Er.

Her kommer Hendes Majestæt Dronningen, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen, Lars Løkke Rasmussen og specielt indbudte gæster fra Kina, der er med i det fælles dansk-kinesiske pandaforskningsprojekt med navnet 'Sino-Denmark Giant Panda joint research cooperation'.

Dyrepasserne i zoologiske have har tidligere været på lange kurser for at lære alt om de nye beboer. Foto: Zoo

Helt nyt anlæg til pandaerne

Fra 11. april er det hele Danmarks tur til at møde pandaerne, og det har man muligheden for i hele ti år, inden at pandaerne skal hjem til Kina igen.

Det nye pandaanlæg er ifølge haven selv 'state of the art', hvor man har gjort alt for, at pandaerne får det bedste ophold.

'Vi har haft dyrepassere, zoologer og dyrlæger på uddannelsesophold i Kina og været i tæt dialog med kinesiske fagfolk siden 2010. Og vi har ikke mindst en hel plantage på Sydsjælland med struttende frisk bambus. Så jeg tør godt sige: vi er klar til at tage imod vores nyeste gæster, for det her bliver i ordets oprindelige forstand en historisk begivenhed', lyder det fra Jørgen Nielsen, der samtidig er meget stolt over at få lov til at passe på bambusbjørnene, der er en statsgave til Dronningen.

'De to pandaer er en statsgave til Hendes Majestæt Dronningen, og vi er naturligvis meget beærede over, at Zoologisk Have København skal huse bjørnene. Men helt i Kongehusets ånd er det samtidig vigtigt, at pandaerne bliver hele Danmarks pandaer.'

'Derfor bliver det også spændende, når champagnen er boblet af, og vi og vores gæster for alvor skal lære de to pandaer at kende. For der venter os mange gode, sjove og lærerige oplevelser i mødet med de to bjørne - og det ved jeg, at både vi og vores gæster ser meget frem til', fortæller han.