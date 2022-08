Datter anklager hjemmeplejen: Mor døde efter vikar-helvede

Advarsel: Voldsomme billeder. Et lille sår på én centimeter blev på få måneder så stort, at det åd det nederste af Ely Møllers ben. Nu er hun død og datteren raser over hjemmeplejen

'Min mor mistede sit fantastiske liv på grund af manglende ansvar og alt, alt for mange vikarer'.

Sådan skriver Mariann Pedersen i en klage til Patientklagenævnet, efter at hun som nærmeste pårørende har været vidne til, hvordan et lille sår på hendes mors fod udviklede sig i en sådan grad, at det til sidst åd hendes mors ben og endte med at tage hendes liv.

Moren, Ely Møller, var trods sin alder på 88 år en særdeles frisk kvinde. Hun boede alene i Hvidovre, hvor hun lavede mad til sig selv hver aften, havde overskud til familie og venner og fulgte aktivt med i omverdenen.

Ely Møller var trods sin alder en frisk og aktiv kvinde. Privatfoto

Den 11. juni sidste år fik Ely en lille hudafskrabning på sin venstre fod. Det var ikke rødt, men det lignede et lille hul i huden. Et år tidligere havde hun haft et lignende sår på den anden fod. Det forsvandt i løbet af få uger med laserbehandling, og derfor tænkte hverken Ely eller datteren Mariann, at det nye sår ville blive et problem. De skulle blive klogere.

For mange vikarer

Ely ringede til sin læge, og lægen sørgede for, at der kom sygepleje til hendes adresse i Hvidovre til at se til såret.

Men hun var ikke glad for den behandling, hun fik.

- Det er ny person, der kommer hver gang. Der er ikke nogen, der ved, hvad den anden gør, fortalte Ely sin datter.

Hver gang en person fra hjemmesygeplejen kom, blev der lagt en ny forbinding på foden. I mellemtiden havde Ely lagt mærke til, at der var kommet flere sår. Ét var blevet til tre, der senere blev til fem.

- Det bliver værre og værre. Det her bliver mit endeligt, sagde Ely Møller en dag til sin datter Mariann, da hun var på besøg.

Datteren tog det med ophøjet ro. Hun kunne ikke se sårene, fordi der altid var forbinding på, når hun kom, men hun havde set det lille, umiddelbart harmløse sår på én centimeter, inden forbindingen kom på.

'Rolig nu, mor', tænkte hun.

- Jeg græd og græd

Den opfattelse ændrede sig, da hendes mor ringede til hende 27. september sidste år og sagde, at hun var faldet.

Mariann, der til dagligt arbejder som massør, aflyste sine kunder resten af dagen og besøgte moren. Herefter ringede hun til hjemmeplejen, der kom kort tid efter. Det var her, Mariann for første gang så, hvad såret havde udviklet sig til.

- Da jeg så det sår, der græd jeg. Jeg græd, og jeg græd, og jeg græd.

Det var dette syn, der mødte datteren. Ekstra Bladet har også set billeder, hvor knoglen stikker ud fra foden. Det har vi valgt ikke at bringe. Privatfoto

'Hvordan kan I behandle mennesker sådan her? Hvordan kan I være det bekendt? Hvorfor er hun ikke blev indlagt for lang tid siden?'. Mariann var i chok og spørgsmålene og fortvivelsen hobede sig op i hovedet på hende. Hun kunne ikke holde noget tilbage i situationen, fortæller hun.

Chokket blev lynhurtigt afløst af decideret vrede, da hjemmesygeplejeren ifølge Mariann Pedersen svarede, at de ikke kunne få hende indlagt, så længe moren ikke havde feber.

- Hvorfor siger de ikke bare, at hun har 40 i feber, når de kan se, hvor slemt det er? Hvorfor er der ikke nogen, der tager ansvar?

'Jeg vil gerne dø'

Efter at have set såret reagerede datteren prompte, og 1. oktober blev Ely Møller tilset af en overlæge på Bispebjerg Hospital. Overlægen var ifølge Mariann Pedersen selv i chok. Det var tydeligt, at såret var meget værre, end han havde forestillet sig. Det kunne Mariann se på ham.

Beskeden var klar.

'Der er intet, vi kan gøre for hende her. Enten skal hun have amputeret sit ben. Ellers skal hun dø', lød den brutale besked fra overlægen.

På det tidspunkt havde Ely Møller allerede tabt mere ned 20 kg. siden juni. Hun havde ingen kræfter tilbage i kroppen og følte sig som en grøntsag.

'Jeg vil gerne dø', sagde hun til sin datter.

- Jeg sagde til hende, at jeg godt kunne forstå det, selvom jeg havde svært ved at acceptere det. Hun ville så gerne livet, men hun ville ikke leve uden et ben, siger Mariann Pedersen til Ekstra Bladet.

Efter et kort visit på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital, blev hun overdraget til palliativ behandling. Hun døde natten til 15. oktober.

Sådan så såret ud kort før Ely Møllers død. Privatfoto

Mariann, vil du gå så langt som at sige, at den behandling - eller mangel på samme - som din mor fik, kostede hende livet?

- Jeg vil i hvert fald sige, at det har været med til at dræbe min mor. Det handler ikke om den enkelte plejer, men det handler om, at de ikke tager noget ansvar. Når såret ser ud som det gør, så skal hun indlægges. Punktum. Så er det da fuldstændig lige meget, om hun har feber eller ej.

- Jeg har været så gal på det lortesystem. Jeg kan bare huske, at jeg sagde til min mor: 'Jeg lover dig mor, de kommer ikke til at dø i synden'. Det skal bare ikke ske for andre. Jeg forstår ikke, hvordan man kan behandle mennesker sådan i et samfund som vores. Jeg synes, der er så meget ligegyldighed - det er helt forfærdeligt. Jeg forstår ikke, at man ikke går lidt mere op i sit arbejde, siger Mariann Pedersen.

Datteren tog sin mors hånd på dødslejet. Privatfoto

Dansk Sygeplejeråd: Kæmpe problem

Harun Demirtas, DSR's 1. kredsnæstformand i Kreds Hovestaden. PR Foto

Ekstra Bladet har fortalt Dansk Sygeplejeråd (DSR) om sagen og gengivet observationer fra borgerens journaler, hvor det blandt andet fremgår, at der har været mange forskellige personer inde over Ely Møllers forløb.

DSR's 1. kredsnæstformand, Harun Demirtas, fra Kreds Hovedstaden er klar i spyttet.

- Det er en virkelig trist sag, der lyder meget alvorligt. Sagen bekræfter, hvor vigtigt det er, at der kommer de samme mennesker hos de borgere, der har brug for hjælp. Især hvis man har et forløb, der er så komplekst, som det har været i denne her borgers forløb. Så er det endnu mere vigtigt, at det er de samme, der kommer. Der må ikke komme alt for mange forskellige mennesker hos den samme borger, siger Harun Demirtas.

Vurderer du, at den pleje, patienten har modtaget, har været problematisk?

- Det er nødvendigt, at det kun er sårsygeplejersker, der tilser borgeren i sådan en sag her. Ikke hjemmepleje, ikke almindelig sygeplejerske, ikke ufaglærte medarbejdere, ikke vikarer. I Hvidovre Kommune har der måske ikke været de nødvendige kompetencer til stede, og så kan det meget nemt gå ud over sikkerheden og borgerne, siger han og fortsætter:

- Sagen her understreger, hvorfor det er så vigtigt at bruge de rette kompetencer på rette tid og sted. Og at sikre en organisering som gør, at den nødvendige viden og observationer hos borgerne altid bliver overleveret til dem, der har fagligheden til at handle på det, man observerer. Det ser ud som om, noget er gået galt i kommunikationen her, lyder vurderingen fra Dansk Sygeplejeråd.

Harun Demirtas mener, at sagen er udtryk for et generelt problem.

- Det er blevet pålagt, at langt flere opgaver skal klares i kommunerne og hjemme hos borgerne. Så kommunerne har ansvaret og opgaven med at sikre sig, at de kan yde det nødvendige. Der er i forvejen problemer med at rekruttere personale med de rigtige kompetencer. Det er et kæmpe problem, siger han.

Susan Bjerregaard, direktør, Hvidovre Kommune

Susan Bjerregaard, direktør for Børn og Velfærd og ansvarlig for hjemme- og sygeplejen i Hvidovre Kommune. PR Foto

Susan Bjerregaard, der er direktør for Børn og Velfærd og ansvarlig for hjemme- og sygeplejen i Hvidovre Kommune mener ikke, at Ely Møller er blevet forsømt.

- Vi er selvfølgelig kede af, at borgeren er afgået ved døden. Det er enormt tragisk for datteren at miste sin mor. Vi har bare en anden forståelse af, hvordan forløbet har været, siger Susan Bjerregaard.

Hun erkender dog, at der grundet omstændighederne har været mange personer hjemme hos Ely Møller.

- Sagens forløb har været i en periode, hvor der var sommerferie, så der har været en del vikarer. Samtidig var det under corona, hvor vi måtte hjemsende medarbejdere, og vi har haft mange syge, så jeg vil godt medgive, at der har været mange mennesker inde over, både i forhold til sygeplejen og i forhold til hjemmeplejen, lyder det.

Vi har taget ansvar

Direktøren kan ikke genkende det billede, som datteren Mariann Pedersen giver af en sygepleje, der ikke har taget ansvar.

- Jeg kan godt følge, at hun tænker sådan. Men når jeg kigger i journalen, så kan jeg se, at hver gang sårsygeplejersken har været bekymret, så har hun været i kontakt med borgerens egen læge. Det er jo hendes egen læge, der skal indlægge hende, hvis hun skulle have været indlagt. Der blev også taget kontakt til Bispebjerg Hospital, der er specialister i sårbehandling, siger Susan Bjerregaard.

Hun mener, der er en naturlig forklaring på, at såret udviklede sig, som det gjorde - nemlig at Ely Møller havde tabt sig 20. kg. og led af psoriasis, hvilket besværliggør helingen.

- Det kan godt være, at sådan et sår for fire til fem år siden ville være blevet behandlet på et hospital. Derfor skal vi sikre, at vores sygeplejersker har de nødvendige kompetencer, siger Susan Bjerregaard.

- I har kun én sårsygeplejersker i Hvidvovre Kommune. Dansk Sygeplejeråd siger til Ekstra Bladet, at det kun bør være sårsygeplejersker, der er inde over sådan et forløb - ikke almindelige sygeplejersker eller vikarer. Hvad siger du til det?

- Det at blive sårsygeplejerske er en relativt lang efteruddannelse. Vi ville have mange, der ikke fik brugt deres speciale (hvis vi havde flere sårsygeplejersker, red.). Vi har prioriteret at have én, der er specialist og er konsulent på området, og hun er så inde over alle borgeres forløb.

- Er det godt nok? Dansk Sygeplejeråd fortæller samtidig, at hjemmesygeplejen skal løse flere og mere komplicerede opgaver end tidligere?

- Det er rigtigt, at vi får flere og flere opgaver og mere komplicerede forløb, der nu skal løses i hjemmet. De sidste fire år har vi virkelig skaleret op. Jeg synes, vi har løftet opgaven, og at Kommunalbestyrelsen har taget politisk ansvar for, at opgaverne bliver mere komplekse. Vi har tilført fire millioner kroner til området af samme årsag, oplyser direktøren.

Elys datter giver ikke meget for Hvidovre Kommunes forklaring.

- Jeg tænker bullshit. Det er jo ikke rigtigt. Det er ikke kun sygeplejersker, der har været der. De er kommet fra hjemmeplejen, og der har været sosu'er inde over såret. Jeg har jo hørt min mor klage over dem, som har været der, og at de ikke har haft forstand på det, siger Mariann Pedersen.