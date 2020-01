Datter deler hjerteskærende billede af brandmand-far

Et hjerteskærende billede af en helt igennem udmattet brandmand går lige nu verden rundt.

Det er den afbildede brandmands datter, Jenna O'Keefe, der har delt et billede af sin far efter han helt udkørt er kommet hjem fra sin tiende 12 timers-vagt i streg.

Jenna O'Keefes far arbejder halvdelen af døgnets timer uden fridage på at få bugt med flammerne. Her kunne han ikke mre og dejsede om i forhaven til fem minutters søvn. Foto: Facebook / Jenna O'Keefe

'Det her er et billede af min far, der får fem minutters søvn i vores forhave, mens min bror holder øje med ilden, der brænder over vores gård', skriver Jenna O'Keefe i teksten til billedet, der på omtrent et døgn er blevet delt over 44.000 gange på Facebook.

'Min familie har kæmpet mod de her brande på vores gård og vores lokalsamfund i over en måned. De er trætte, de er ømme, og de er ved at løbe tør for ressourcer', skriver datteren videre i det virale opslag.

Søndag brød faren ifølge hende sammen. Jenna O'Keefe så ham græde, da han sagde: 'Jen, jeg har aldrig set noget lignende. Det er uendeligt'.

Videre i opslaget opfordrer hun folk til ikke at glemme, hvad der lige nu sker i Australien, hvor bush-brandene har hærget siden sensommeren 2019.

'Sid ikke fast i det negative, i det politiske, i Facebook-nyhederne, i dramaet! Australien brænder, og der er modige mennesker over hele landet, der FRIVILLIGT kæmper dag ind og dag ud for at holde vores liv og hjem sikre', skriver Jenna O'Keefe. I de over 8000 kommentarer, opslaget har fået, vælter det ind med støtte, bønner og tanker til Jenna O'Keefes far og alle de andre frivillige, der kæmper i næsten døgndrift for at få bugt med de aggressive flammer i Australien.

