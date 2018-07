David fandt gule ridser på sin bil og sorte ridser på bus: Selskab nægter ansvar

Man skal passe på med at parkere ud til trafikerede veje.

Det kan nemlig være en kamp at bevise skyldsspørgsmålet, hvis nogen laver buler i din bil uden at lægge en seddel i foruden. Det har 33-årige David Egebjerg i hvert fald måttet sande.

Intet mindre end fire gange har folk lavet buler i hans bil, uden at han har fået erstatning fra modparten. Men sidste gang det skete, var han sikker på, at sagen for en gangs skyld ville ende anderledes.

David Egebjerg står uforstående tilbage over, at et busselskab ikke vil tage ansvar for påkørsel af hans bil. Privatfoto

En junidag kom han som så mange gange før ud til sin Golf VII, der holdt parkeret foran lejligheden på Østerbro i København. Men denne gang var bilen tydeligvis blevet ridset. I lakken var der spor af gul maling, som, David mistænkte, stammede fra en af Københavns bybusser.

Ved siden af fandt han også en gul refleks fra det køretøj, som havde påkørt hans bil. Derfor satte hans sig tålmodigt og ventede på, at bussen, der kører forbi Svanemøllen, kom forbi igen.

Hen på aftenen slog en gul bybus så vejen forbi David Egebjergs udkigspost, og ganske rigtigt kunne han se, at bussen ikke kun havde ridser ved den ene fordæk, men også manglede netop en gul refleks magen til den, han stod med i hånden.

- Det er selvfølgelig menneskeligt at fejle, og alle kan komme til at ramme en bil ved et uheld. Specielt når man kører store busser rundt i de københavnske gader. Men det, som gør mig sur og samtidig trist, er, når folk kører videre uden at lægge en seddel, og dermed efterlader en uskyldig med regningen, fortæller en irriteret David Egebjerg til Ekstra Bladet.

Han er ikke i tvivl om, at det var den gule bybus, der er ejet af Anchersen A/S, som påkørte hans bil. Selskabet lovede at kigge videomaterialet fra den pågældende bus' overvågningskamera igennem, men herefter lød det overraskende svar, at der var 'et dødt spor på båndet' i det tidsrum, hvor bussen havde passeret Davids bil.

- Mit forsikringsselskab sagde, at det burde være en smal sag at få sagen kørt hjem, da jeg har stærke beviser. Men efter længere tid uden lyd fra dem, fik jeg et svar om, at Anchersen A/S havde afvist sagen. Jeg synes mildt sagt, at det er underligt, konstaterer David Egebjerg, der nu selv skal betale for selvrisikoen.

Der var også spor af gul maling langs ridserne på Davids sorte Golf. Privatfoto

Sagen mellem Anchersen A/S og David Egebjerg har ifølge sidstnævnte ikke fået sin afgørelse endnu, og han har ikke opgivet kampen for at få erstatning fra busselskabet.

Ekstra Bladet kom fredag i kontakt med selskabets direktør, Poul Anchersen, men han ønskede ikke at forholde sig til sagen.

- Det har jeg slet ikke nogen kommentar til, siger en meget kortfattet Poul Anchersen, da Ekstra Bladet kommer igennem til ham.

Så du har slet ikke nogen kommentar?

- Nej, svarer direktøren, før der bliver sagt farvel.

Ekstra Bladet ville ellers gerne have spurgt direktøren ind til spørgsmål om sammentræffene med den den gule refleks, der blev fundet foran David Egebjergs bil og samtidigt manglede på en af Anchersen A/S bybusser.

Det samme gør sig gældende med de døde spor på båndet fra videomaterialet.