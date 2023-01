Davids største ønske er et bad: Kommunen siger nej

Personalet vimser rundt, mens David Grønfeldt Petersen stille sidder i stuen, bænket til sin kørestol. Stanken af afføring sidder tungt i luften, da både mad, toiletbesøg og søvn foregår i samme rum.

Han kan ikke selv komme ud på sit badeværelse, og plejepersonalet mener ikke, de må hjælpe ham derud.

Sådan har det været de seneste 12 måneder, hvor David ikke har været i bad i eget hjem. Det skriver TV2 Østjylland. I stedet får han etagevask ved sin seng. Det er, selvom varme bade ville hjælpe på hans daglige smerter.

- Det at ligge i det varme vand eller komme under en varm bruser får mine muskler til at slappe af, og jeg bliver helt afslappet, fortæller David Grønfeldt Petersen til TV2 Østjylland.

Han fik konstateret en hjernetumor i oktober 2020, der ikke kan fjernes. Lægerne vurderer ham derfor som dødeligt syg.

Siden har hans sygdom gjort ham mindre og mindre mobil. I dag skal han have hjælp til at komme rundt i sit eget hjem.

David Grønfeldt Petersen kan ikke få hjælp til at komme ud på sit badeværelse, fordi der er udarbejdet en såkaldt APV, arbejdspladsvurdering, som konkluderer, det er uforsvarligt for plejepersonalet at hjælpe ham derud.

Fagbevægelsen FOAs medlemmer møder ofte dilemmaet mellem at hjælpe en borger og passe på sig selv.

Her er det vigtigt, at de husker arbejdspladsvurderingen, mener FOA Randers.

- APV’en er vigtig, så man som virksomhed kan klarlægge, hvad der findes af arbejdsmiljøproblemer, og hvordan vi skal løse dem, siger Mariejo Christensen, faglig sekretær, FOA Randers.

I arbejdspladsvurderingen står der blandt andet, at døren ind til badeværelset er for smal, at transport over flere underlag (tæppe, trægulv og klinker) og dørtrin er et problem. Desuden lægges der vægt på, at der kan opstå uhensigtsmæssige vendinger og vrid for personalet, hvis de skulle hjælpe ham på badeværelset.

Der har forinden vurderingen været en længere dialog mellem David Grønfeldt Petersen og kommunen om mulighederne for bad. Men det har været som at løbe panden mod en mur, føler han.

- Hver gang jeg kommer med et løsningsforslag, finder kommunen nogle andre problemer, siger David Grønfeldt Petersen.

Hos Alzheimerforeningen er de ikke overrasket over, at arbejdspladsvurderinger står i vejen for borgeres ønsker.

- Det er noget, som vi ofte oplever i Alzheimerforeningen. Både i forhold til eget hjem, når man bor på en privatadresse, men også eget hjem, når man bor i en plejebolig, fortæller Nis Peter Nissen, direktør Alzheimerforeningen.

Nis Peter Nissen har fuld forståelse for, at det er vigtigt for plejepersonalet at passe på sig selv, men pointerer, at kommunerne har en omsorgsforpligtelse, der er fastsat ved lov, og derfor skal ønsker ikke bare afvises.

- Det er rigtig fornuftigt, vi har den lov, for det sætter borgerne i centrum og ikke kommunens behov. Det betyder helt konkret, at kommunen er forpligtet til at finde en løsning på de udfordringer, de møder, siger Nis Peter Nissen, direktør i Alzheimerforeningen.

Plejepersonalet har flere gange tilbudt David Grønfeldt Petersen at flytte fra hjemmet til en plejebolig, hvor han vil kunne få hjælp til bad. Det har han takket nej til.

- Det her er mit drømmested, det er ude på landet. Nu har jeg i mange år arbejdet i institutionsverdenen, og det bliver for sterilt for mig. Det er svært for mig at skabe de trygge, hyggelige og hjemlige rammer i sådan noget, siger David Grønfeldt Petersen.

Hvad tror du, det ville betyde, hvis du flyttede?

- Så vil det gå stærkt, før jeg ikke længere er her, siger David Grønfeldt Petersen.

David Grønfeldt Petersen har klaget over kommunens afgørelse og venter nu på svar.

Indtil da må de hjemlige bade udeblive.