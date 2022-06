'Day zero'-katastrofe nærmer sig: Løber snart tør for vand

Myndighederne opfordrer borgerne til, at de kun må bruge 50 liter vand om dagen, mens de forsøger at afværge katastrofen

I den sydafrikanske by Port Elizabeth er folk desperate.

Om få uger er der udsigt til, at byen med godt en million indbyggere løber tør for vand. Den såkaldte 'day zero' nærmer sig med hastige skridt efter flere år med tørke i den østlige region ved Nelson Mandela Bay.

Mandag advarede myndighederne i byen ifølge Washington Post om, at i fire store dæmninger, som byens vandforsyning kommer fra, har nået et kritisk lavt niveau af rent vand.

To uger tilbage

Myndighederne meldte i samme ombæring ud, at der kun var vand nok til at holde vandhanerne åbne de næste to uger.

I bydelen Kwanobuhle har man kæmpet med at skaffe drikkevand i månedsvis. Her lukkede man stort set for vandet allerede i marts. Siden har kun én enkelt kommunal-drevet vandhane ifølge CNN været i brug.

- Folk, der ikke bor her, aner ikke, hvordan det er at vågne op om morgenen, og det første, du tænker på, er vand, siger den lokale Morris Malambile til CNN.

Ifølge Amnesty International skyldes manglen på vand blandt andet en omfattende tørke, som har hærget området siden 2015.

- Tørken er en katastrofe. Klimaforandringer er helt sikkert en faktor, men det er også sket betydelige fejl i kommunen i forbinde med at fikse læk (fra dæmningerne, red.), siger Sibusiso Khasa fra organisationen til Washinton Post.

Foto: Anthon Unger

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at 'day zero' truer millionbyer i Sydafrika. I 2018 var det Cape Town, som så ud til at løbe tør for vand.

Cape Town forsynes hovedsageligt med vand fra overjordiske damme, men de seneste tre års historiske tørke omkring Afrikas sydligste spids havde fået vandniveauet til at falde drastisk.

Det fik indbyggerne i byen til at hamstre vand i stor stil.

I Port Elizabeth har myndighederne opfordret alle borgere til at begrænse deres daglige vandforbrug til 50 liter.

Det vil udskyde 'day zero' og give den lokale regering længere tid til at bygge infrastruktur, således at vand kan transporteres til byen fra en anden funktionsdygtig dæmning med vandreserver.

Samme manøvre afværgede i 2018 katastrofen i Cape Town i 2018.

