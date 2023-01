De aller rigeste scorer kassen

Omkring to tredjedele af al ny formue, som er blevet skabt i verden på to år, er tilfaldet verdens et procent rigeste.

Sådan lyder en af konklusionerne i en ny rapport fra organisationen Oxfam Ibis. Oxfam Ibis er en dansk ulandsorganisation, der arbejder for at bekæmpe ulighed i verden.

Tallene springer i øjnene for generalsekretær i Oxfam Ibis, Lars Koch.

- Den krise, vi har haft i de sidste tre år med pandemien og nu inflationskrisen har betydet en meget stærk vækst i rigdommen for de allerrigeste, siger han.

Samtidig har der for første gang i 25 år været en stigning i antallet af personer, som lever i ekstrem fattigdom ifølge Lars Koch.

Samlet set er verdens formuer på to år steget med 295.500 milliarder kroner. Verdens et procent rigeste har fået 63 procent af det.

- Det er en ekstremt stor ulighed i fordelingen af ressourcerne, som selvfølgelig sætter aftryk på, at vi også ser en stigende fattigdom og ulighed, siger Lars Koch.

Tallene kommer fra Credit Suisses årlige formuerapport, hvis nyeste tal er fra december 2021.

Påvirker de fattigste mest

På baggrund af det amerikanske magasin Forbes' liste over dollarmilliardærer, kan Oxfam Ibis se, at dollarmilliardærernes formue i gennemsnit er steget med 19 milliarder kroner om dagen fra marts 2020 til november 2022.

Er man dollarmilliardær betyder det, at man har en formue svarende til mindst en milliard amerikanske dollar.

Ifølge generalsekretæren har coronapandemien på nogle punkter medvirket til udviklingen.

Både pandemien og de stigende fødevarepriser påvirker de fattigste mest, siger Lars Koch.

- Samtidig så har staterne pumpet mange tusinde milliarder kroner ud i økonomien for at holde hånden under selskaber og arbejdspladser, og de penge har pumpet aktierne op, som i høj grad er ejet af de rigeste, siger han.

Han opsummerer det som, at statens svar på coronakrisen mange steder har været at give penge til de rigeste.

Rapporten fra Oxfam Ibis som har titlen 'Survival of the Richest' eller på dansk - de rigestes overlevelse - bliver offentliggjort samme dag, som World Economic Forum i Davos åbner.