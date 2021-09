800 lig i en massegrav blev startskuddet til en efterforskning, der skulle ende med at belyse grusomheder begået med støtte fra den katolske kirke og den irske stat

Da en gammel septiktank i 2014 blev åbnet i den lille by Tuam i Irland, åbnede der sig samtidig en verden, de færreste kendte til. Et indblik i et grusomt stykke verdenshistorie.