De bløder også: Skal hælde 200 millioner i kloakken

Det er ikke kun minkavlerne, som påvirkes af regeringens udmelding om, at alle danske mink skal aflives. Minkindustriens underleverandører lider også under masseaflivningen

Onsdag meddelte den danske regering, at alle danske mink skal aflives som følge af en coronamutation fundet i mink.

Det koster for de danske minkavlere, men det koster også for underleverandørerne til de danske minkavlere.

De danske virksomheder Jasopels og Hedensted Gruppen, som blandt andet leverer tromler og pelsningsmaskiner til minkavlere, er blandt dem, som rammes hårdt.

Varelager for 100 millioner

Den administerende direktør i Jasopels, Casper Spanner, fortæller til Ekstra Bladet, at virksomheden brænder inde med et varelager for omkring 100 millioner danske kroner.

- Det lager, vi ligger inde med, kan ikke bruges til andet. Det er specielt dedikeret til minkbranchen, siger Casper Spanner.

Casper Spanner er administrerende direktør i Jasopels. Privatfoto

Han har svært ved at se, hvordan Jasopels skal overleve som virksomhed, når alle danske mink forsvinder.

- Konsekvensen er, at vi har en virksomhed, der er i samme båd som minkavlerne, og så lukker vi også. Der er ikke nogen, vi kan levere til. Vi er totalleverandører kun til minkbranchen, fortæller han og fortsætter:

- Inden for ti dage er der ikke flere mink tilbage i Danmark, og så er det til skrothandleren med det, vi har på lageret.

Selvom der er blevet varslet økonomisk hjælp til minkindustrien, tror Casper Spanner ikke, at det er nok til at redde virksomheden.

- Jeg kan ikke se, hvad vi skal leve af, for hvad skal vi gøre med de varer, selvom vi får lønkompensation?

Økonomiske konsekvenser

Da Jasopels var på sit højeste, havde virksomheden cirka 300 ansatte. I dag er der kun omkring 40 ansatte i hele virksomheden, hvilket blandt andet skyldes de økonomiske konsekvenser, coronakrisen allerede har medført.

Men Casper Spanner mener ikke kun, det er minkindustrien, som bliver ramt af masseaflivingen.

- De (regeringen, red.) har fjernet en rigtig stor indtægtskilde fra landet, som holder gang i rigtig mange ting, siger han.

Minkavler må fyre ansatte

Jens Jørgen Madsen ejer sammen med sin kone og sine børn Hedensted Gruppen, som leverer maskiner til pelsindustrien, og så er han selv minkavler. Han har svært ved at forstille sig, at han kan beholde sine ansatte i virksomheden.

- Vi har medarbejdere, der har fulgt os i 35 år - sindssygt loyale medarbejdere - som vi skal stå og sige til, at de ikke har noget job. Det er ikke sjovt, siger Jens Jørgen, som har 50 ansatte i Danmark og Polen.

- Så må vi se, hvor meget der bliver tilbage i udlandet, siger Jens Jørgen Madsen.

Han estimerer, at virksomheden kan miste omkring 100 millioner danske kroner i blandt andet varelager, udvikling af maskiner og tabt salg.

- Vi har vel for cirka 100 millioner i spil af ting, vi kan hælde direkte i kloakken, siger han.

Jens Jørgen Madsen er minkavler og ejer af Hedensted Gruppen. Privatfoto

Opråb til regeringen

Jens Jørgen håber, at regeringen øjeblikkeligt vil komme med økonomisk hjælp til alle, som er berørt af masseaflivningen.

- Det skal være nu, så vi kan bruge de her erstatningspenge til at udvikle nogle andre produkter, siger han.

- Nu er den beslutning truffet, at de dyr skal slås ihjel. Så vil jeg håbe, at når regeringen er voksne nok til at lægge en branche ned på et grundlag, som kan diskuteres, burde de også være voksne nok til hurtigst muligt at få lavet nogle anstændige hjælpepakker og få hjulpet folk videre.

Jens Jørgen Madsen fortæller, at hans egne mink, som nu alle skal aflives, ikke har været ramt af corona.