De brækker sig foran Helles opgang: - Sygt ulækkert!

Helle Nielsen gruer for de varme sommerdage, for der valfarter folk til udendørsområdet ved hendes lejlighed. De hærger og sviner - selvom de slet ikke må være der

37-årige Helle Nielsen gør med det samme Ekstra Bladet klart, at hun ikke er sart, og at hun heller aldrig har haft noget imod lyden af byen.

Men hun mener, at der er sket en ubehagelig udvikling på kort tid, som på varme sommerdage gør det ulideligt for hende at bo i sin lejlighed på Strandgade i København.

Her bliver ejendommens private beboerområde, der ligger ud til vandet, nemlig dagligt invaderet af folk, der spiser, drikker, larmer og sviner, selvom de slet ikke må opholde sig der.

Og forleden dag fik Helle Nielsen nok.

- Da jeg kommer hjem med min lille søn, lægger jeg straks mærke til, at der er bræk over det hele. Det er ude foran vores opgang og hele vejen hen til trappen ved vaskekælderen, hvor der i forvejen stinker af pis, fordi folk bruger det som toilet, fortæller Helle Nielsen til Ekstra Bladet.

- Det er sygt ulækkert. Vi bor her jo. Og så lå der smadrede flasker, jointskodder og skrald overalt på fortorvet.

Når vejret er dårligt, nyder Helle den fred og ro, som hun oprindeligt faldt for ved området. Foto: Henning Hjorth

Problemet er eskaleret

Helle Nielsen har boet i lejligheden siden 2015, og hun har aldrig før oplevet problemerne så voldsomme som i år.

Hun forklarer, at der er problemer alle dage, hvor solen skinner, og vejret er godt.

- Jeg er ikke et sart menneske, og jeg har selv været ung engang. Jeg kan sagtens huske, hvordan det er, men det er altså eskaleret, siger Helle Nielsen og fortsætter:

- Og jeg er så træt af folk, der siger, at man skal leve med det, når man vælger at bo i København. Gu' skal man ej. Ikke på det her niveau.

- Har du nogensinde ringet til politiet?

- Ja, det har jeg, hvor det var på grund af larmen. Men jeg kunne ikke komme igennem, fordi der var så mange, der ringede.

- Har I overvejet at flytte på grund af det her?

- Nej, for jeg elsker Christianshavn, og jeg elsker egentlig at bo her. Da vi flyttede ind, var det en stille og rolig gade og et fint sted for børn at vokse op. Vi vil bare gerne have problemet løst.

Hader at lege politibetjent

Helle Nielsen håber, at den omtale, som problemerne efterhånden har fået i medierne, vil få folk til at tænke sig om. Og så har hun besluttet sig for, at hun er færdig med at være large.

- Jeg har ikke sagt noget til folk tidligere, fordi jeg hader at skulle lege politibetjent. Jeg synes jo bare, at folk selv skal finde ud af at opføre sig ordentligt, men nu har jeg mistet tålmodigheden, siger hun.