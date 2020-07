De burde takke TV2 i stedet

PLEJEHJEMSSVIGT: Elses barnebarn og værge, Charlotte Ahm, ryster på hovedet over, at Østjyllands Politi sigter fire TV2-medarbejdere for de skjulte optagelser i den forbudte dokumentar

Tilliden til politikerne og politiet kan ligge på et lille sted hos de pårørende til den 90-årige, demensramte Else. Med Østjyllands Politis kovending og sigtelse af fire medarbejdere fra TV2 for at have lavet de skjulte optagelser, som i denne uge blev vist på Ekstra Bladet, har troen på, at fornuften vinder til sidst fået et kæmpe knæk hos Elses familie.

- Jeg synes, det er helt sindssygt, og jeg har ingen forståelse for det overhovedet, siger Charlotte Ahm, der er barnebarn og værge for Else.

Charlotte Ahm, der selv er sosu-assistent og har arbejdet med ældreomsorg de seneste 11 år, skulle lige læse det to gange, da hun blev præsenteret for den seneste og overraskende udvikling i sagen, der har sat mange sind i kog i forargelse og vrede over de afslørende optagelsers dokumentation for, hvordan Else mishandles og ydmyges på plejecentret Kongsgården i Aarhus.

Else fik ikke skiftet sin fyldte ble i 24 timer, hun blev kørt til halloween-middag med en lorteble, hun hængte i en lift i syv minutter med smerter og bønner om at komme ned, lyder nogle af eksemplerne på den mishandling, den 90-årige kvinde var udsat for. Privatfoto

- Alle burde takke TV2 i stedet og sende dem en stor buket blomster for at have lavet optagelserne og dokumentarprogrammet. Men nu skal de i stedet straffes og dokumentaren forhindres i at blive vist i sin fulde længde. Det er helt tosset og spild af tid og ressourcer, siger Charlotte Ahm.

Fornuft vinder over forbud

Både by- og landsretten har afsagt kendelse om et midlertidigt forbud mod at vise TV2-dokumentaren, fordi dommerne vurderer, at de skjulte optagelser blev lavet, uden at demensramte Else kunne give sit samtykke. Det var Aarhus Kommune, der for knap et halvt år siden sendte en begæring om forbuddet, fordi kommunen er forpligtet til at følge loven, som ældrerådmand Jette Skive, DF, torsdag argumenterede i et interview i Ekstra Bladet.

Men efter at Ekstra Bladet trodsede forbuddet, fordi sagen ifølge ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen var vigtigere end forbuddet og de ophavsretlige regler, har flere politikere og eksperter udtalt sympati for Poul Madsens bevæggrunde. Blandt andet fordi de hjerteskærende tre tv-klip, hvor Else behandles umenneskeligt og dybt nedværdigende har sat en tyk streg under, at nogle af medarbejderne på Kongsgården var ude på et vildspor i deres håndtering af Else.

TV2´s nyhedsdirektør Mikkel Hertz - her fotograferet, da TV2 og Ekstra Bladet i denne uge indgik forlig om den forbudte dokumentar - er blandt de fire sigtede TV2-medarbejdere sammen med administrerende direktør Anne Engdal Stig Christensen, en redaktionschef og en journalist fra tv-stationens dokumentargruppe. Foto Anthon Unger

Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen - her fotograferet efter forliget med TV2 i denne uge - er villig til at yde erstatning til TV2 for at have vist de skjulte optagelser. - Sagen er vigtigere end forbuddet mod den og de penge, vi måske skal betale, forklarede han blandt andet. Foto Anthon Unger

- Hvis TV2 ikke havde lavet dokumentaren og de skjulte optagelser, så havde vi stået samme sted i dag, som vi har gjort de seneste tre år, hvor vi forgæves har forsøgt at råbe ledelsen på Kongsgården og i kommunen op, siger Charlotte Ahm.

Nu vi kan skabe forandring

Østjyllands Politi har med sigtelsen af de fire TV2-ansatte slået en kolbøtte, siden de i februar i år havde den modsatte vurdering af sagen. Dengang mente de ikke, at optagelserne var ulovlige og på kollisionskurs med straffelovens paragraf 264a, som det er tilfældet nu. Paragraffen handler om uberettigede optagelser på steder, der ikke er frit tilgængelige.

- For mig tyder det på, at nogen højere oppe i systemet nu har irettesat juristerne hos Østjyllands Politi, siger det 31-årige barnebarn og fortsætter:

- Men det giver ingen mening. Derimod er det nu, vi kan skabe forandring til det bedre takket være TV2´s gode og væsentlige arbejde.

Else blev flyttet til et andet plejecenter i Aarhus-området for halvanden måned siden og har ifølge Charlotte Ahm fået det markant bedre. Aarhus Kommune har iværksat en undersøgelse af sagen, som stadig er i gang.



