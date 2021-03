De er Danmarks forsøgskaniner: - Det er helt okay!

Mandag jublede bornholmerne over genåbningen af skoler, butikker og frisører. Det er en ganske særlig situation i forhold til resten af landet, hvor man fortsat må lade håret gro og modtage undervisning gennem computerskærmen.

Ekstra Bladet har været en tur i gågaden i Rønne for at tage en snak med bornholmerne om genåbningen - og om hvordan det er at være hele Danmarks forsøgskaniner.

Fuldstændig okay

Lis Nobelius, 68. Foto: Emil Agerskov

Lis Nobelius er 68 år og glæder sig over, at Bornholm så småt er åbnet op.

- Det er fuldstændig okay at være forsøgskanin. Vi er en afgrænset ø, og det skal nok gå. Jeg tror på, at vi bliver et godt eksempel for resten af Danmark, siger Lis Nobelius, inden hun går ind i en butik for at få varmen igen - noget man ikke kunne for bare en enkelt dag siden.

Forsøg kan gå galt

Lars Goldschmidt på 65 år synes, at det er en rigtig god idé, at man har valgt at forsøge med en større genåbning på øen.

Foto: Emil Agerskov

- Jeg er jo glad for, at vi har haft så lav en smitte, at man har turdet at forsøge at åbne op. Jeg synes, det er en overordentligt god idé, og jeg synes, det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå.

Hvad tænker du om at være forsøgskanin?

- Jeg synes, det er en super god idé, for vi skal jo prøve. Vi kommer ikke fremad, medmindre vi prøver noget.

- Jeg ved da godt, at der er et element af forsøg i det, og jeg ved også godt, at forsøg kan gå galt, men jeg synes, at Bornholm er et fornuftigt sted at vælge. Smitten er så lav, og det er forholdsvis let at holde styr på, hvad der kommer til og fra øen. Jeg synes, det er en god idé - også selvom det måtte gå galt, siger han.

Beæret

43-årige Kristine Jensen er en tur i gågaden med sin datter Anja.

Kristine Jensen, 43 (th) og datteren Anja Kofoed, 20 (tv). Foto: Emil Agerskov

- Jeg synes, det er rigtig dejligt, at der er blevet åbnet lidt op, og at vi ligesom er blevet prøvekluden for at se, om det kan lade sig gøre, siger Kristine Jensen.

- Jeg er beæret over, at vi får lov til at være det. Det ér en lille ø, og alligevel er vi ret mange, og så kan jeg se, at vi har været rigtig gode til at passe på hinanden under hele coronaen.

Prøveklud

Carsten Møller, 53. Foto: Emil Agerskov

Carsten Møller på 53 er ude for at købe nyt tøj. Han har glædet sig allermest til, at tøjbutikkerne skulle åbne igen, så i dag er han og konen ude for at nyde muligheden, der igen er opstået. For ham er det også helt okay, at bornholmerne er forsøgskaniner.

- Jeg synes, det er okay. Jeg er glad for, at vi har fået lov til at åbne, som vi har herovre. Men vi har heller ikke haft de store smittetal overhovedet. Så jeg synes, det er okay, at vi som prøveklude har fået lov til at åbne så meget op, som vi har, siger Carsten Møller.

Endnu mere genåbning

Ulla Mogensen på 64 kommer trækkende med sin cykel. Hun læner sig op af styret, imens hun med sin klassiske bornholmske dialekt taler med os.

Ulla Mogensen, 64. Foto: Emil Agerskov

- Lad os bare forsøge på vores ø, for så kan man jo se, at vi kan holde os i skinnet, og at der ikke vil blive flere smittede, selvom der åbnes op. Og så kan det jo være, at de også kan åbne lidt mere op i resten af landet.

Men Ulla synes også godt, at man kunne åbne endnu mere op.

- Jeg synes faktisk godt, at de kunne åbne det hele op. Vi bornholmere er så påpasselige, at jeg ikke tror, der ville komme flere smittede. Heller ikke når vi har så meget kontrol med tests, siger hun.

Liv i gaderne

66-årige Ulla Møller sidder på en bænk og drikker en Cola, da Ekstra Bladet møder hende.

Ulla Møller, 66. Foto: Emil Agerskov

- Det er helt rart. Man kan komme rundt i butikkerne igen, og der er mennesker på gaden, og det har der ikke været i flere måneder nu.

- Jeg føler mig overhovedet ikke som en forsøgskanin. Vi har jo faktisk ikke nogen smittede herovre lige nu, og nu kommer der jo heller ikke nogen her uden en negativ test. Jeg er mere tryg ved at være herovre, end jeg ville være på den anden side, siger hun.