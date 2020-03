De er de sidste til at opdage coronavirussen

Der er stadig nogle mennesker tilbage i verden, der slet ikke har nogen idé om, at coronavirussen er begyndt at sprede sig.

Det er de 14 mand og kvinder, der sidder i et hus i Köln i Tyskland, hvor de deltager i 13. udgave af landets version af realityprogrammet 'Big Brother'.

De fleste af deltagerne har været isoleret siden 6. februar, da corona stadig bare var noget, der måske var en ting i Kina.

Siden den dag har deltagerne været væk fra al kommunikation med den civiliserede verden, med undtagelse af, da de blev præsenteret for fire nye gæster i marts.

Tre dage før at man havde det første dødsfald af corona i Tyskland.

Produceren af showet har udtalt sig til den tyske avis Süddeutsche Zeitung, at deltagerne kun bliver informeret ved meget særlige omstændigheder, som hvis et familiemedlem er blevet syg.

Men efter flere har brokket sig på de sociale medier har showet meld ud, at de vil sende en ekstra episode, hvor deltagerne bliver fortalt om den krise, der lige nu foregår i verden.

På den måde får de mulighed at stille spørgsmål og få videoer fra familie.

I det tyske program er der tale som et eksperiment i at distancere sig selv socialt. Det er et twist i forhold til det normale format, hvor deltagerne bliver delt mellem to huse, et hus hvor der er luksus og et, hvor der kun er det nødvendige.